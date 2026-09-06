"U CRNOJ GORI ŽIVI ČISTI SRPSKI NAROD" Ovako je govorio Novak Kilibarda, a onda je promenio svoje stavove
PROFESOR crnogorskog Univerziteta dr Novak Kilibarda, književnik i nekadašnji lider Narodne stranke umro je u 90. godini u Podgorici 2023. godine.
Po sopstvenoj želji, sahranjen je u krugu porodice na podgoričkom groblju Čepurci. Kilibarda je rođen 7. januara 1934. godine u Banjanima kod Nikšića. Završio je univerzitetske studije i doktorat nauka u Beogradu.
- Mi smo tada kazali da smo dugo ućutkivani i nismo smeli da kažemo kojoj naciji i narodu pripadamo. Tada samo kazali da u Crnoj Gori živi čisti srpski narod, to i danas kažemo. Mi smo tada rekli da ćemo stvarati novu snažnu srpsku državu ako nestane Jugoslavije i da će se ta država prvenstveno sastojati od dva ravnopravna federalna činioca, od dve stare srpske države – Crne Gore i Srbije - govorio je Kilibarda 1990. godine.
On je takođe govorio da se mora vratiti Njegoševa kapela na Lovćen.
Kasnije, Kilibarda je politiku srpskog ujedinjenja zamenio politikom crnogorske nezavisnosti.
- Nisam se stidio da pred samim sobom priznam da se treba vratiti sa stranputice na pravi put - govorio je kasnije (2010. godine) Kilibarda za "Pobjedu".
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