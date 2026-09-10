Gol o kome će se pričati! Andrija Maksimović "bombom" oduševio Evropu

Fudbaleri Lajpciga gostovali su Komu u 1. kolu Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Italijanski tim debitovao je u najelitnijem takmičenju, a četa Seska Fabregasa pamtiće ovaj istorijski susret.

Tim iz Lombardije slavio je 3:1, a jedini pogodak za Nemce postigao je bivši fudbaler Crvene zvezde i repreprezentativac Srbije, Andrija Maksimović.

Srbin je dobio sjajnu loptu na ivici šesnaesterca i poslao je pod prečku, gol pogledajte ispod:

Maksimović je prethodnog vikenda bio asistent u porazu svog tima identičnim rezultatom od Verdera.