Fudbal

Gol o kome će se pričati! Andrija Maksimović "bombom" oduševio Evropu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 22:34

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Fudbaleri Lajpciga gostovali su Komu u 1. kolu Lige šampiona.

Гол о коме ће се причати! Андрија Максимовић бомбом одушевио Европу

FOTO: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Italijanski tim debitovao je u najelitnijem takmičenju, a četa Seska Fabregasa pamtiće ovaj istorijski susret.

Tim iz Lombardije slavio je 3:1, a jedini pogodak za Nemce postigao je bivši fudbaler Crvene zvezde i repreprezentativac Srbije, Andrija Maksimović. 

Srbin je dobio sjajnu loptu na ivici šesnaesterca i poslao je pod prečku, gol pogledajte ispod: 

Maksimović je prethodnog vikenda bio asistent u porazu svog tima identičnim rezultatom od Verdera. 

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