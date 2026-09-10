Politika

BODIROGA SA ZORANOM MIHAJLOVIĆ OTVARAO FABRIKU: Kad mu SNS zavrnuo "slavinu", postao blokader (VIDEO)

В.Н.

10. 09. 2026. u 22:30

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DRUŠTVENIM mrežama kruže arhivski snimci otvaranja fabrike EWG za proizvodnju brojila u Boru.

БОДИРОГА СА ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ ОТВАРАО ФАБРИКУ: Кад му СНС заврнуо славину, постао блокадер (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@mojasrpska92

To je bilo u vreme kada je SNS već bio na vlasti.

Fabriku su obilazili tadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović i ministar rudarstva Milan Bačević, u društvu Dejana Bodiroge koji je tada govorio o velikim planovima na domaćem tržištu.

Jedan od korisnika društvene mreže Iks napisao je komentarišući ovaj događaj:

- Godine 2013. Bodiroga je otvorio fabriku za brojila i to zajedno sa Zoranom Mihajlović. Naravno dobio pare od države i prodao fabriku. Tada mu SNS nije smetao.

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