BODIROGA SA ZORANOM MIHAJLOVIĆ OTVARAO FABRIKU: Kad mu SNS zavrnuo "slavinu", postao blokader (VIDEO)
DRUŠTVENIM mrežama kruže arhivski snimci otvaranja fabrike EWG za proizvodnju brojila u Boru.
To je bilo u vreme kada je SNS već bio na vlasti.
Fabriku su obilazili tadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović i ministar rudarstva Milan Bačević, u društvu Dejana Bodiroge koji je tada govorio o velikim planovima na domaćem tržištu.
Jedan od korisnika društvene mreže Iks napisao je komentarišući ovaj događaj:
- Godine 2013. Bodiroga je otvorio fabriku za brojila i to zajedno sa Zoranom Mihajlović. Naravno dobio pare od države i prodao fabriku. Tada mu SNS nije smetao.
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