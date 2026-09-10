BODIROGA SA ZORANOM MIHAJLOVIĆ OTVARAO FABRIKU: Kad mu SNS zavrnuo "slavinu", postao blokader (VIDEO)

DRUŠTVENIM mrežama kruže arhivski snimci otvaranja fabrike EWG za proizvodnju brojila u Boru.

Foto: Printskrin/X/@mojasrpska92

To je bilo u vreme kada je SNS već bio na vlasti.

Fabriku su obilazili tadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović i ministar rudarstva Milan Bačević, u društvu Dejana Bodiroge koji je tada govorio o velikim planovima na domaćem tržištu.

Jedan od korisnika društvene mreže Iks napisao je komentarišući ovaj događaj:

- Godine 2013. Bodiroga je otvorio fabriku za brojila i to zajedno sa Zoranom Mihajlović. Naravno dobio pare od države i prodao fabriku. Tada mu SNS nije smetao.

Godine 2013. Bodiroga je otvorio fabriku za brojila i to zajedno sa Zoranom Mihajlović. Naravno dobio pare od države i prodao fabriku. Tada mu SNS nije smetao.



Htio opet da pravi dilove, SNS ga odjebao i naravno on postao blokader pic.twitter.com/uHBtWsa8DY — Moja Srpska (@mojasrpska92) September 10, 2026