MEDOJEVIĆ ZA HAPŠENJE POLITIČARA: Zmijsko leglo korupcije jedino može da okonča SDT
BIVŠI poslanik Nebojša Medojević, poručio je da raskid ugovora i vraćanje stanja na plaži u Baošićima u prvobitno stanje ne predstavljaju problem, već da se, kako tvrdi, iza cele priče krije mnogo ozbiljniji problem.
Kako objašnjava, celi slučaj predstavlja, prema njegovim rečima, primer korupcije koja je zahvatila više institucija i aktera.
- Ovo zmijsko leglo korupcije jedino može da okonča SDT, hapšenjem korumpiranih političara i poništavanjem Ugovora kao ništavnog, jer je posledica korupcije - poručio je Medojević.
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