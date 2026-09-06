Crna Gora

MEDOJEVIĆ ZA HAPŠENJE POLITIČARA: Zmijsko leglo korupcije jedino može da okonča SDT

Novosti online

06. 09. 2026. u 22:26

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BIVŠI poslanik Nebojša Medojević, poručio je da raskid ugovora i vraćanje stanja na plaži u Baošićima u prvobitno stanje ne predstavljaju problem, već da se, kako tvrdi, iza cele priče krije mnogo ozbiljniji problem.

МЕДОЈЕВИЋ ЗА ХАПШЕЊЕ ПОЛИТИЧАРА: Змијско легло корупције једино може да оконча СДТ

Foto: Printskrin Juronjuz

Kako objašnjava, celi slučaj predstavlja, prema njegovim rečima, primer korupcije koja je zahvatila više institucija i aktera.

- Ovo zmijsko leglo korupcije jedino može da okonča SDT, hapšenjem korumpiranih političara i poništavanjem Ugovora kao ništavnog, jer je posledica korupcije - poručio je Medojević.

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