INICIJATIVA ZA SMENU MANDIĆA: Potpisom podržalo 35 poslanika, zakazana vanredna sednica
TRIDESET pet poslanika crnogorskog parlamenta, traže da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsednika Skupštine Andrije Mandića.
Zahtev je potpisalo 16 poslanika DPS-a, četiri poslanika URA-e, troje iz Evropskog saveza, poslanici Adrijan Vuksanović, Mehmed Zenka, Nikola Janović, Miodrag Laković, Artan Čobi i Ilir Čapuni.
Osim njih, još šest poslanika Bošnjačke stranke potpisalo je inicijativu za smenu Mandića.
Poslanici su podržali inicijativu DPS-a kojom traže smenu predsednika parlamenta jer je izrazio saučešće porodici generala Ratka Mladića.
U obrazloženju se navodi da funkcija predsednika Skupštine podrazumeva posebnu političku i institucionalnu odgovornost, kao i obavezu očuvanja ugleda parlamenta i integriteta predstavničkog doma svih građana.
-Iskazivanje pijeteta prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu, posebno prema licu osuđenom za genocid u Srebrenici, nespojivo je sa odgovornošću koju nosi funkcija predsednika parlamenta države koja je dužna da poštuje presude međunarodnih sudova, neguje kulturu sećanja i doprinosi pomirenju i dobrosusedskim odnosima, navodi se, između ostalog, u predlogu za razrešenje, prenose mediji.
sputnikportal.rs
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