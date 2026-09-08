Crna Gora

INICIJATIVA ZA SMENU MANDIĆA: Potpisom podržalo 35 poslanika, zakazana vanredna sednica

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 18:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRIDESET pet poslanika crnogorskog parlamenta, traže da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsednika Skupštine Andrije Mandića.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СМЕНУ МАНДИЋА: Потписом подржало 35 посланика, заказана ванредна седница

Foto: SAVO PRELEVIC/AFP/Profimedia

Zahtev je potpisalo 16 poslanika DPS-a, četiri poslanika URA-e, troje iz Evropskog saveza, poslanici Adrijan Vuksanović, Mehmed Zenka, Nikola Janović, Miodrag Laković, Artan Čobi i Ilir Čapuni.

Osim njih, još šest poslanika Bošnjačke stranke potpisalo je inicijativu za smenu Mandića.

Poslanici su podržali inicijativu DPS-a kojom traže smenu predsednika parlamenta jer je izrazio saučešće porodici generala Ratka Mladića.

U obrazloženju se navodi da funkcija predsednika Skupštine podrazumeva posebnu političku i institucionalnu odgovornost, kao i obavezu očuvanja ugleda parlamenta i integriteta predstavničkog doma svih građana.

-Iskazivanje pijeteta prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu, posebno prema licu osuđenom za genocid u Srebrenici, nespojivo je sa odgovornošću koju nosi funkcija predsednika parlamenta države koja je dužna da poštuje presude međunarodnih sudova, neguje kulturu sećanja i doprinosi pomirenju i dobrosusedskim odnosima, navodi se, između ostalog, u predlogu za razrešenje, prenose mediji.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem