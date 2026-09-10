Tenis

Ana Ivanović prolazi kroz pakao, Bastijan Švajnštajger hoće da joj uzme i ono što je kupila pre braka

М.П.

10. 09. 2026. u 09:20 >> 09:54

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Krah braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera dobija novu, dramatičnu dimenziju!

Ана Ивановић пролази кроз пакао, Бастијан Швајнштајгер хоће да јој узме и оно што је купила пре брака

Foto: JC Olivera/Getty images/Profimedia

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova svetskog sporta, njihova ljubavna priča definitivno je pukla nakon što je nemački fudbaler uhvaćen u prevari sa bugarskom fitnes instruktorkom Silvom Kapitanovom.

Kako ekskluzivno prenose evropski mediji, iza kulisa zvaničnog razvoda trenutno se vodi nezapamćeni finansijski rat kroz dva tajna sudska postupka – jedan u Minhenu, a drugi na Majorki.

Iako su pre venčanja 2016. godine potpisali rigorozan predbračni ugovor na čak 64 strane, dogovora oko podele imovine nema, a ulog su milioni!

Najveća pravna bitka vodi se oko raskošne vile u elitnom naselju Son Vida na Majorci, čija se vrednost procenjuje na 4,5 miliona evra. U ovoj luksuznoj nekretnini od 950 kvadratnih metara Ana trenutno živi sa njihovim sinovima Lukom, Leonom i Teom.

Problem je nastao jer Bastijan sada zahteva polovinu vrednosti ovog imanja, na šta srpska teniserka nipošto ne pristaje! Izvor blizak bivšim supružnicima otkriva pravnu zamku.

Ivanovićeva je vilu kupila sopstvenim novcem pre braka, što je ugovorom štiti. Nemac insistira na podeli jer su tokom braka u renoviranje kuće (koje uključuje bazen i teniske terene) zajedno uložili oko dva miliona evra.

Pored vile, na stolu je i luksuzna jahta vredna pola miliona evra, ali i navodni Bastijanovi pokušaji da se naplati kroz udeo u Aninom privatnom kozmetičkom brendu u koji je uložila celu sebe.

Nemački mediji, predvođeni listom „Bild“, navode da ključnu ulogu u Bastijanovoj iznenadnoj strogoći i borbi za milione igra upravo njegova nova partnerka Silva Kapitanova. Izvori tvrde da bi Švajnštajger bio znatno spremniji na miran kompromis i dogovor sa bivšom suprugom da nema velikog pritiska od strane atraktivne Bugarke, koja insistira da se fudbaler bori za svaki evro.

I dok Bastijan okreće novi list, Ana Ivanović ostaje dosledna svom stavu – odbija da daje zvanične izjave za medije, maksimalno sklanja decu od očiju javnosti i u tišini, preko svojih advokata u Minhenu, vodi borbu za ono što joj zakonski pripada. Epilog ove višemilionske sudske drame tek se čeka.

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