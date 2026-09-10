PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO ROŠ-AŠANU: Srdačno želim uspešnu i dobru godinu pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas rabinu Isaku Asielu i pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji čestitke povodom praznika Roš-ašane.

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-Vama i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji, povodom Roš-ašane i predstojećih praznika srdačno želim uspešnu i dobru godinu. U danima praznika, želim da svi pripadnici Jevrejske zajednice u Republici Srbiji osnaže sećanje na bliske i podsete se neraskidivih veza prijateljstva i poštovanja naša dva naroda. Srpski i jevrejski narod vekovima su svoju povezanost potvrđivali kroz istoriju i te su veze i danas neuništivo svedočanstvo mira i ljubavi.

Želim da naredna godina bude ispunjena mirom u celom svetu, da donese obilje dobra i prosperiteta i ispuni radošću sve pripadnike Jevrejske zajednice i sve ljude dobre volje. ŠANA TOVA!, navodi se u čestitki, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.