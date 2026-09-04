KNEŽEVIĆ UDARIO OSINJE GNEZDO U CRNOJ GORI: Smena Mandića je zapravo rasprava – da li je Mladić heroj ili zločinac

LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je da ta partija ne bi nikad podržala bilo kakvu inicijativu za smenu Andrije Mandića sa mesta predsednika Skupštine Crne Gore, ali da nije siguran bi Nova srpska demokratija (NSD) reagovala isto kada bi njegova pozicija bila u pitanju.

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On je rekao i da žali što neće moći da prisustvuje sahrani Ratka Mladića, jer će tada biti Sjedinjenim Američkim Državama, te je istakao da je rasprava o smeni Mandića zapravo rasprava o tome da li je Mladić heroj ili zločinac.

Knežević je u intervjuu za "Juronjuz Montenegro" rekao da nije u svađi sa Mandićem, za kojeg je kazao da ima drugačije viđenje kako treba štititi interese srpskog naroda u Crnoj Gori.

Knežević je, govoreći o razmimoilaženju sa NSD-om na državnom nivou, rekao da je priča kako treba ostati u vladi kako Srbi ne bi ostajali bez posla anulirana jer su svi Srbi iz DNP-a "koji su bili na iole kakvoj poziciji" ostali bez posla.

- Mogao bih da nabrajam čitav dan koji su sve to Srbi ostali bez posla, a za njihovu smenu su opet glasali Srbi i zamenili su ih Srbi - naveo je on.

Lider DNP-a je rekao da ne može da optuži samo NSD za to, ali je primetio da bez saglasnosti te partije do pomenutih smena nije moglo doći.

Knežević je naglasio da ne bi podržali smenu Andrije Mandića ni da je ta inicijativa došla od neke druge partije.

- Jer mi ne zaboravljamo šta smo sve prošli sa njima, ali ne bih rekao da bi bilo isto kada bih ja bio u pitanju i kada bi bila moja pozicija u pitanju. Ali što se tiče nas, mi nećemo glasati ni za kakvu inicijativu, ma od koga dolazila, koja se odnosi na smenu Andrije Mandića, jer se vodimo određenim ljudskim, a ne političkim ili pragmatičnim principima. Što je verovatno malo začuđujuće u Crnoj Gori, ali podsetiću vas, mi smo i politička partija koja je napustila vladu zbog svoje ideologije, zbog svojih principa u trenutku kada bi malo ko to uradio. I ono što želim posebno da potenciram jeste da tog dana kada se bude vodila rasprava o poverenju ili smeni Andrije Mandića, u stvari se vodi rasprava o tome da li je Ratko Mladić ratni heroj ili ratni zločinac - istakao je Knežević.

Govoreći o Ratku Mladiću, lider DNP-a je rekao da su "i Hrista osudili da je zločinac".

- Osudili su Đordana Bruna, pa je istorija potvrdila drugačije, da ne navodim još desetine i desetine zločina, primera gde su ljudi osuđivani... Hag ne može da bude ni merilo, ni standard onoga što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije. I ako tome dodamo da su Srbi u Hagu osuđeni na 1400 godina zatvora, najbolje vam govorim o tome kakav je taj sud, a ne kakvi smo mi Srbi kao narod... Ja se svakako ne mogu pomiriti sa činjenicom da nas neko označava kao genocidan narod i još pokušava da nas prevaspitava... Što se tiče lično mene, neću prihvatiti da mi niko iz Evropske unije niti bilo gde drugo određuje kome mogu da pođem na saučešće, kome mogu da pođem na čestitku, kakve ću pesme da poručujem i da svako malo štrecam da li će se javiti neki Sokol ili neko iz Evropske komisije - naveo je Knežević i dodao da, na njegovu žalost, neće prisustvovati sahrani Mladića jer će u tom trenutku biti u SAD-u, ali da će biti prisutan neko iz njegove porodice.

(RT Balkan)

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