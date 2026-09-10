DRŽAVA PLAĆALA DERIPASKIN DUG: Milo Đukanović, ruski oligarh i još četiri osobe osumnjičeni za kriminal

KOMPANIJA "Montenegro bonus" podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, ruskog oligarha Olega Deripaske i još četiri osobe zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje.

V.K.

Prijava se odnosi na sporni finansijski mehanizam iz 2012. godine, kojim je državni budžet, prema procenama podnosioca prijave, oštećen za više od 25 miliona evra u korist privatnih struktura povezanih sa Deripaskom. Pored Đukanovića i Deripaske, krivičnom prijavom obuhvaćeni su tadašnji visoki državni funkcioneri i rukovodioci energetskih preduzeća.

Pod rukovodstvom Đukanovića donet je sporni model upravljanja, dok je Deripaska u tom periodu faktički i pravno kontrolisao Kombinat aluminijuma u Podgorici. Tom društvu pridružio se i Igor Lukšić, predsednik Vlade Crne Gore tokom 2012, u vreme uspostavljanja spornog mehanizma, kao i Vladimir Kavarić, tadašnji ministar ekonomije, Aleksandar Kašćelan, u to vreme izvršni direktor kompanije "Montenegro bonus" i Srđan Kovačević, tadašnji predsednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.

Plan ranije pripremljen CELI proces se odigrao u svega nekoliko dana 2012. godine - od 24. septembra do 1. oktobra, kada počinje isporuka struje KAP. U prijavi se navodi da ovo dokazuje da administrativne i regulatorne radnje nisu bile deo redovnog i pažljivog poslovnog procesa, već unapred pripremljen deo plana kako bi se stvorio formalni paravan za prelivanje duga na državno preduzeće.

Prema detaljima prijave, KAP je u drugoj polovini 2012. imao dug prema EPCG veći od 40,7 miliona evra, zbog čega mu je pretilo gašenje i obustava isporuke struje. Kako bi se to sprečilo, Vlada je u posao "umetnula" stoprocentno državno preduzeće "Montenegro bonus" kao formalnog posrednika.

Ova kompanija je kupovala struju od EPCG i zaduživala se za nju, da bi potom električnu energiju direktno isporučivalaKAP. Ta kompanija isporučenu struju nikada nije platila, čime je "Montenegro bonus" iskorišćen kao besplatno i nenaplativo sredstvo plaćanja za održavanje privatne proizvodnje Olega Deripaske.

"Montenegro bonus" kupovao struju od EPCG za KAP

Prijavljeni funkcioneri se terete da su sprovodili i produžavali ovaj aranžman iako su znali da je KAP potpuno nesolventan. Privredni sud Crne Gore ranije je pravosnažno obavezao "Montenegro bonus" da EPCG isplati više od 13,4 miliona evra čistog duga. Podnosioci prijave navode da ukupna šteta po državu, kada se uračunaju kamate i druge neplaćene obaveze, u današnjoj kupovnoj moći iznosi oko 25 miliona evra. Podnosioci prijave zahtevaju hitnu istragu i finansijsko veštačenje kako bi Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo puni obim krivične odgovornosti.