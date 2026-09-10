VUČIĆ O STRATEŠKOM PARTNERSTVU: Predsednik otkrio o čemu je razgovarao sa Makronom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.
Vučić je sinoć stigao u Jelisejsku palatu gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je Makron organizovao u čast šefova država i vlada učesnika Međunarodnog samita o svemiru, a nakon toga se predsednik Srbije sastao sa francuskim predsednikom.
Posle sastanka sa Makronom u Jelisejskoj palati, Vučić je na Instagram nalogu istakao da je sa njim imao odličan razgovor o daljem jačanju strateškog partnerstva dve zemlje, našem evropskom putu, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima.
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