Crna Gora

VATRENA STIHIJA NEDALEKO OD OSTROGA: Vatrogasci dežuraju, manastir za sada nije ugrožen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 22:07

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NIKŠIĆKIM vatrogascima nešto iza 20 sati prijavljen je požar u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, potvrdio je TV Vijesti Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja.

ВАТРЕНА СТИХИЈА НЕДАЛЕКО ОД ОСТРОГА: Ватрогасци дежурају, манастир за сада није угрожен

Foto: RT HN

On je pojasnio da su vatrogaci na parkingu blizu manastira, te da smatra da vatra ne može da ugrozi sam manastir, ali da trenutno gori na nepristupačnom terenu gde je nemoguće prići.

Najavio je da će ekipe dežurati i pokušati da zaustave vatru čim im bude pristupačno da gase, ističući da im noć dodatno otežava delovanje.

Tripković je kazao da su aktivni požari na više lokacija na teritoriji nikšićke opštine, te da su danas intenzivne aktivnosti imali u selu Broćanac, ali da večeras nema ugroženih objekata.

(vijesti.me)

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