VLASINSKO JEZERO: Na Somovijadi rekordan ulov soma od 40 kilograma
Na tradicionalnoj 14. Somovijadi koja se održala na Vlasinskom jezeru ove godine učestvovale su čak 33 elipe iz Srbije, Severne Makedonije i Bugarske.
Prvoplasirana ribolovačka ekipa je iz Vladičinog Hana bila je u sastavu Vladica Stanković, Luka Momčilović i Saša Stojanović, sa ukupnim ulovom od pet somova, ukupne težine 54,720 kilograma, reč je od pet riba, a jedna od njih je imala čak 39 i po kilograma.
Drugoplasirana ekipa „Krčma kod Blafa“ u sastavu: Radovan Nikolić, Vladica Stančev i Marko Ignjatović, iz Leskovca i Vlasotinca sa ulovom jednog soma težine 40 kilograma. Ova ekipa je osvojila i nagradu za najulov manifestacije.
Treće mesto osvojila je ekipa u sastavu Mihajlo Janković, Predrag Janković i Slađan Stevanović, sa ulovom jednog soma težine 11 kilograma. Oni su, takođe ribolovci iz Vlasotinca i Leskovca.
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