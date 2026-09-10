VLASINSKO JEZERO: Na Somovijadi rekordan ulov soma od 40 kilograma

Na tradicionalnoj 14. Somovijadi koja se održala na Vlasinskom jezeru ove godine učestvovale su čak 33 elipe iz Srbije, Severne Makedonije i Bugarske.

Foto: PIO Vlasina

Prvoplasirana ribolovačka ekipa je iz Vladičinog Hana bila je u sastavu Vladica Stanković, Luka Momčilović i Saša Stojanović, sa ukupnim ulovom od pet somova, ukupne težine 54,720 kilograma, reč je od pet riba, a jedna od njih je imala čak 39 i po kilograma.

Drugoplasirana ekipa „Krčma kod Blafa“ u sastavu: Radovan Nikolić, Vladica Stančev i Marko Ignjatović, iz Leskovca i Vlasotinca sa ulovom jednog soma težine 40 kilograma. Ova ekipa je osvojila i nagradu za najulov manifestacije.

Treće mesto osvojila je ekipa u sastavu Mihajlo Janković, Predrag Janković i Slađan Stevanović, sa ulovom jednog soma težine 11 kilograma. Oni su, takođe ribolovci iz Vlasotinca i Leskovca.