Ludilo u Ligi šampiona: Istorija u Komu! Reprezentativac Srbije spasio čast Nemaca, favoriti bez milosti! (VIDEO)

Neverovatna završnica utakmice u Pragu, gde je postignuto čak pet golova.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Kompletirano je prvo kolo Lige šampiona, a u današnjim mečevima postignuto je 23 gola na šest utakmica, gotovo četiri po meču. Čak pet puta, mreže su se tresle u Minhenu, Komu i Pragu, a jednom manje u Mančesteru.

Nastavljena je bajka Koma, koja je, mnogi su mislili završena ostvarenim učešćem u Ligi šampiona. Italijanski klub, pod vođstvom legendarnog Seska Fabregasa, počeo je da deli lekcije ne samo u Seriji A, već i drugim ekipama iz "lige petice".

Prvi je na red došao bundesligaš! Istorijski, prvi gol u Ligi šampiona, ujedno i na zatvaranju premijerne runde, postigao je debitant protiv Lajpciga.

Zlatnim slovima je Martin Baturina upisao svoje ime u klupskoj arhivi, čime je šokirao Nemce, koji su za razliku od rivala mogli da se pohvale iskustvom igranja u najelitnijem rangu.

Već u 15. minutu hrvatski fudbaler je zahvatio loptu, koja je odsela iza leđa golmana "bikova", Vandevorta. Samo 22 minuta kasnije, prednost je duplirao Anastasios Duvikas, koji je pobegao čuvaru i naterao još jednom čuvara mreže Lajpciga na kapitulaciju - 2:0!

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno "Bikove" je u potpunosti ukrotio Dijao, sjajnim golom u 53. minutu, za nedostižnih 3:0 i istorijski trijumf "Jezeraša" koji će zlatnim slovima ostati ispisan u klupskoj istoriji! Foto: AP Photo/Luca Bruno Nadu Lajpcigu vratio je sjajnim golom Andrija Maksimović u 58. minutu. Na dodavanje Nkunkua, srpski reprezentativac je, posle asistencije prethodnog vikenda u Bundesligi, upisao i "prvenac" ove sezone u Ligi šampiona - 3:1. Međutim, to je bilo sve od nemačkog tima, koji je doživeo poraz na startu takmičenja, pošto je Perone u sudijskoj nadoknadi postavio epskih 4:1 u korist domaćina! Odolevao je još jedan debitant u LŠ, Sabah, na Old Trafordu protiv Mančester junajteda. Sve do 26. minuta, kada je na centaršut Dorgua, Brazilac Kunja odreagovao u svom stilu i sa peterca prihvatio asistenciju, dovoljno da nadmudri odbranu tima iz Azejrbedžana, za erupciju oduševljenja na "Teatru snova" - 1:0. AP Photo/Dave Thompson Vođstvo je povećao kapiten Bruno Fernandeš u 42. minutu, kome je neverovatnom asistencijom gol "spakovao" Jurij Tilemans, a Portugalac samo plasirao loptu u nezaštićeni deo mreže - 2:0. AP Photo/Dave Thompson Nije prošlo ni 120 sekundi od tog trenutka, pa je na red onih čija su imena upisana na listi strelaca došao Benjamin Šeško. Slovenački napadač je efektno u kontri zaobišao golmana Pokatilova i već do poluvremena rešio sve dileme - 3:0. AP Photo/Dave Thompson Tačku na ubedljiv trijumf "đavola" stavio je Lisandro Martinez (68.), kome je "podbo" loptu lukavo Bruno, pa je posle konfuzije u odbrani Sabaha, Argentinac samo izvršio realizaciju za ogromnih 4:0. Bavarska "mašina" je zaustavljena u prvom delu protiv Bodo Glimta. Norvežani su uspeli da pariraju moćnom timu iz Minhena i na veliku pauzu odu sa povoljnim rezultatom. Najbliži vođstvu domaćin je bio u 35. minutu, ali je šut Džošue Kimiha završio na stativi. Međutim, u nastavku za manje od tri minuta, Bajern je slomio rivala, pošto je Džamal Musijala sjajnim šutem načeo mrežu Bodo Glimta - 1:0. AP Photo/Lennart Preiss Sve dileme rešio je Hari Kejn u 61. minutu. Centaršut iz slobodnog udarca izveo je Majkl Olise, a napadač Bajerna sa peterca u svom stilu glavom zatresao mrežu za 2:0. Norvežane je dotukao Alfonso Dejvis u 77. minutu, Kanađanin je silovitim šutem pokazao da je povreda prošlost, da bi samo šest minuta kasnije Olise na dodavanje Kejna, preciznim udarcem ipak doneo Bajernu planirano ubedljivu pobedu - 4:0. AP Photo/Lennart Preiss Slavija je u Pragu prva došla do gola protiv Lansa, ali je pogodak Ajosija poništen, pošto je prethodno isti igrač loptu zahvatio rukom. Već na startu drugog dela domaći su ostali sa igračem manje, jer je "rezervista" Mikulas Konesni na teren kročio umesto Zime u 46. a samo tri minuta kasnije zaradio direktan crveni karton, zbog oštrog starta.

To kao da je razbesnelo Čehe, koji su krenuli agresivnije i odmah u 50. minutu stigli do vođstva. Strelac je bio Danijel Šturm, Slovenac je poslao projektil i postigao jedan od lepših golova prve runde LŠ - 1:0.

Ipak, Francuzi su brojčanu prednost iskoristili i u 73. minutu stigli do izjednačenja preko Senegalca Sime - 1:1.

Dvostruki strelac Šturm je silovitim udarcem u 89. minutu najavio trijumf Čeha i "pocepao" mrežu golmana Lansa, za erupciju oduševljenja na tribinama - 2:1.

Međutim, samo 60 sekundi kasnije, Tovan je ućutkao navijače Slavije, pobegavši odbrani i pogodivši donji ugao za - 2:2.

I onda, "samoubistvo" Slavije koja je primila i treći gol u nadoknadi vremena, kada je Agilar iskosa doneo veliku pobedu Lansu, ostavivši navijače na praškom stadionu u šoku!

Četvrtak

Mančester junajted - Sabah 4:0 (1:0)

/Kunja 27. Fernandeš 42. Šeško 45. Martinez 68./

Bajern Minhen - Bodo Glimt 5:0

/Musijala 47. Kejn 61. Dejvis 77. Olise 83. 90+2./

Slavija Prag - Lans 2:3



Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)

/Baturina 15. Duvikas 37. Dijao 53. Perone 90 - Maksimović 58./

Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)

/Braun 48 - Kristante 39/

PSV Ajndhoven - Šahtjor Donjeck 1:1 (0:1)

/Dest 48 - Mendoza 45+1/

Sreda

Barselona – Fejenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

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