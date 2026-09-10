Ludilo u Ligi šampiona: Istorija u Komu! Reprezentativac Srbije spasio čast Nemaca, favoriti bez milosti! (VIDEO)
Neverovatna završnica utakmice u Pragu, gde je postignuto čak pet golova.
Kompletirano je prvo kolo Lige šampiona, a u današnjim mečevima postignuto je 23 gola na šest utakmica, gotovo četiri po meču. Čak pet puta, mreže su se tresle u Minhenu, Komu i Pragu, a jednom manje u Mančesteru.
Nastavljena je bajka Koma, koja je, mnogi su mislili završena ostvarenim učešćem u Ligi šampiona. Italijanski klub, pod vođstvom legendarnog Seska Fabregasa, počeo je da deli lekcije ne samo u Seriji A, već i drugim ekipama iz "lige petice".
Prvi je na red došao bundesligaš! Istorijski, prvi gol u Ligi šampiona, ujedno i na zatvaranju premijerne runde, postigao je debitant protiv Lajpciga.
Zlatnim slovima je Martin Baturina upisao svoje ime u klupskoj arhivi, čime je šokirao Nemce, koji su za razliku od rivala mogli da se pohvale iskustvom igranja u najelitnijem rangu.
Već u 15. minutu hrvatski fudbaler je zahvatio loptu, koja je odsela iza leđa golmana "bikova", Vandevorta. Samo 22 minuta kasnije, prednost je duplirao Anastasios Duvikas, koji je pobegao čuvaru i naterao još jednom čuvara mreže Lajpciga na kapitulaciju - 2:0!
To kao da je razbesnelo Čehe, koji su krenuli agresivnije i odmah u 50. minutu stigli do vođstva. Strelac je bio Danijel Šturm, Slovenac je poslao projektil i postigao jedan od lepših golova prve runde LŠ - 1:0.
Ipak, Francuzi su brojčanu prednost iskoristili i u 73. minutu stigli do izjednačenja preko Senegalca Sime - 1:1.
Dvostruki strelac Šturm je silovitim udarcem u 89. minutu najavio trijumf Čeha i "pocepao" mrežu golmana Lansa, za erupciju oduševljenja na tribinama - 2:1.
Međutim, samo 60 sekundi kasnije, Tovan je ućutkao navijače Slavije, pobegavši odbrani i pogodivši donji ugao za - 2:2.
I onda, "samoubistvo" Slavije koja je primila i treći gol u nadoknadi vremena, kada je Agilar iskosa doneo veliku pobedu Lansu, ostavivši navijače na praškom stadionu u šoku!
Četvrtak
Mančester junajted - Sabah 4:0 (1:0)
/Kunja 27. Fernandeš 42. Šeško 45. Martinez 68./
Bajern Minhen - Bodo Glimt 5:0
/Musijala 47. Kejn 61. Dejvis 77. Olise 83. 90+2./
Slavija Prag - Lans 2:3
Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)
/Baturina 15. Duvikas 37. Dijao 53. Perone 90 - Maksimović 58./
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/Braun 48 - Kristante 39/
PSV Ajndhoven - Šahtjor Donjeck 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/
Sreda
Barselona – Fejenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
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