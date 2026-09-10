Fudbal

"Zadovoljan sam": Ovo je Albert Rijera poručio nakon remija Zvezde u Surdulici

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 20:59

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FUDBALERI Crvene zvezde gostovali su Radniku iz Surdulice u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije. Utakmica je završena bez golova - 0:0. Nakon meča Albert Rijera izašao je pred medije.

Задовољан сам: Ово је Алберт Ријера поручио након ремија Звезде у Сурдулици

FOTO: FK Crvena zvezda

Španac je imao šta da kaže nakon remija u Surdulici

- Nedostajao je gol. Nisam uvek zadovoljan kada pobedimo, ali sada sam zadovoljan načinom na koji smo igrali. Držali smo loptu na 30 metara. Moramo da kreiramo više šansi. Poslednji pas, centaršutevi, to je moglo bolje. Da smo bolje dodavali, postigli bi gol. Jednostavno to je fudbal. Srećan sam kako su igrali i koliko su se igrači trudili. Nismo savršeni, nedostajala je završnica - rekao je Rijera. 

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