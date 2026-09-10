DODIK "OBJASNIO": Picule dolaze i prolaze, Republika Srpska je večna
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik kaže da hrvatski političar Tonino Picula još veruje da se politika prema Republici Srpskoj vodi pretnjama i kažnjavanjem.
On je naveo da Republika Srpska neće svoju politiku, svoje stavove niti odnos prema sopstvenoj istoriji određivati prema tome šta je prihvatljivo Piculi.
- Mi nećemo tražiti njegovu dozvolu ni za svoje političke stavove ni za način na koji čuvamo svoje istorijsko pamćenje. Pozivati Evropsku uniju da bude 'stroža' prema jednom narodu i njegovim legitimno izabranim predstavnicima nije evropska politika, nego politika pritiska - naveo je Dodik na Iksu.
Istakao je da takva politika prema Republici Srpskoj nije davala rezultate ranije, te da neće ni sada.
- Ako je Piculina vizija evropske politike kažnjavanje onih koji ne misle kao on, onda problem nije u Republici Srpskoj, nego u takvom razumevanju Evrope. Razumem da sam za tebe i mnoge druge važan, čim se bavite mnome. Ti si za mene nevažan. Picule dolaze i prolaze. Ja ostajem. A Republika Srpska je večna - rekao je on.
Milorad Dodik reagovao je na niz Piculinih izjava u kojima poziva EU da bude stroža prema vlasti u Srbiji i Srpskoj zbog sahrane generalu Ratku Mladiću.
(RT Balkan)
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