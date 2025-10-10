MILATOVIĆ O HRVATSKOM MINISTRU: Taj čovek svaki put dođe u Crnu Goru sa nekim zahtevom

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović smatra da vlast vodi šizofrenu politiku u odnosu sa Hrvatskom i da ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović (BS) ne radi dovoljno u kontekstu zaštite dostojanstva države.

Kabinet predsednika CG

Milatović je to rekao gostujući sinoć u emisiji „Argumenti“ na TVCG i dodao da smatra da politika Crne Gore prema Hrvatskoj nije kozistentna.

- Idete od jednog do drugog ekstrema. Prošle godine od Rezolucije o Jasenovcu koja je bila u potpunosti nepotrebna, do jednog ponašanja koje obesmišljava i ugrožava naše državno dostojanstvo - kazao je on.

Nekonzistentnost postoji, kaže, i među samin članovima Vlade Crne Gore.

- Mislim da izjave koje dolaze od hrvatskog ministra spoljnih poslova (Gordan Grlić Radman) ne idu u smeru dobrosusedskih odnosa. Taj čovek svaki put kad dođe u Crnu Goru, dođe sa nekim zahtevom, a naš ministar spoljnih poslova ne radi dovoljno u kontekstu zaštite našeg državnog dostojanstva - naveo je Milatović.

Voleo bi, ističe, da u odnosima sa bilo kojom državom Crna Gora čuva svoje dostojanstvo, preneo je portal RTCG.

Hrvatski Večernji list preneo je ranije ove sedmice da je Hrvatska Crnoj Gori uputila diplomatsku notu, tražeći da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota,

Kako se navodi, reč je o 51 porodici iz Tivta koji do danas nisu primili nikakvu naknadu za oduzetu imovinu koja je u njihovim porodicama vekovima, preneo je zagrebački Večernji list.

- Hrvatska diplomatskom notom Crnu Goru upozorava da traži da se reši pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, ali i za samu Crnu Goru ako želi da uđe u Evropsku uniju, da napokon vrati imovinu koju je raznim mahinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tokom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine - piše Večernji.

Hrvatska je krajem prošle godine blokirala zatvaranje jednog poglavlja na evropskog putu Crne Gore, zahtevajući rešavanje nekih otvorenih pitanja između dve zemlje.

Pored pitanja granice, vlasništva nad školskim brodom Jadran, naziva sportskog centra u Kotoru, Hrvatska od Crne Gore traži isplatu odštete hrvatskim državljanima za vreme provedeno u navodnom logoru Morinj tokom proteklog rata.

Za razliku od splitskog logora Lora, gde su zatočeni Srbi i Crnogorci ubijani u najtežim mukama,