POSLE “LETOVANJA” U ŠPANIJI: Američke sove sa kruzera vraćaju se kući

DVE sove koje su se "ukrcale" na kruzer iz Majamija, uskoro će se vratiti u Sjedinjene Američke Države nakon što su nekoliko meseci provele u španskom letovalištu.

FOTO: Privatna arhiva

Par sova koje pripadaju ugroženoj vrsti poreklom sa Floride, ukrcale su se na brod "Allure of the Seas" kompanije "Royal Caribbean" u februaru ove godine, pre nego što je brod krenuo na transatlantski put za Kartahenu u južnoj Španiji, prenosi Gardijan.

Biolozi smatraju da su se sove možda povukle sa betonskih prostora u luci Majami, jer više vole otvorene, ruralne predele.

Članovi posade su ih primetili ubrzo nakon početka 14-dnevnog putovanja u Centralnom parku broda, koji ima više od 12.000 biljaka. Biolozi kažu da su verovatno tražile hranu. Nakon što su uhvaćene, sove su predane španskim vlastima prilikom pristajanja broda u Španiji.

Od tada, sove su bile smeštene u karantin u centru za spasavanje divljih životinja u Murciji, u Španiji, gde su podvrgnute pripremama za povratak u Floridu, planiran za sredinu januara. Centar je deo CITES-a (Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), a tamo se o njima vodi briga kako bi bile spremne za put.

Natali Montero Mekalister, administratorka politike ugroženih vrsta u Komisiji za divlje životinje i zaštitu flore Floride (FWC), objasnila je da sove bučare obično provode većinu svog vremena na otvorenom i u svom prirodnom staništu.

S obzirom na metalnu strukturu kruzera, ona je navela da su sove verovatno bile zbunjene, jer su se našle daleko od svog uobičajenog staništa i ishrane, koja se sastoji od malih gmizavaca, ptica, žaba i glodara.

-Sigurno im je bilo veoma zbunjujuće. Neki od novijih kruzera imaju puno zelenih površina i biljaka na brodu, što im je verovatno bilo umirujuće, ali još uvek nije jasno šta ih je nateralo da se ukrcaju na brod, rekla je Montero-Mekalister.

Posada je primetila sove u različitim delovima broda, uključujući solarijum i terene za mini-golf.

Posada je sledila stručne smernice za hranjenje i pojenje ptica, a iako je jedna od sova nakratko pobegla, obema je na kraju bilo omogućeno da se vrate u sigurno okruženje pre nego što je brod stigao u Španiju.

Ove dve sove nisu prvi ptice koje su pokušale da pređu put od Floride. Tokom 2023. godine, još jedna sova viđena je na kruzeru Symphony of the Seas" kompanije "Royal Caribbean" tokom karipske plovidbe.

Ta sova je prvo primećena kako sedi na izlaznim znakovima i proviruje kroz biljke, a nakon nekoliko neuspelih pokušaja posade da je uhvati, sova je uhvaćena i vraćena u prirodu u Floridi nakon kratkog boravka u Centru za divlje životinje u Fort Loderdejla.

Nakon besplatnog krstarenja do Evrope, sove će se vratiti avionom, a troškove njihove karte će platiti Fondacija za ribe i divlje životinje Floride, dobrotvorna organizacija FWC-a.

-Ove sove su imale pravi avanturistički odmor i drago nam je što možemo da ih bezbedno vratimo na njihovo prirodno stanište u Floridi, rekao je Tindl Rejni, direktor grupe za zaštitu prirode.

Sove će biti puštene u urbano okruženje, koje im je verovatno već poznato, jer su poreklom iz oblasti Majamija.

(Tanjug)

