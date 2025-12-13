OD OVIH BROJKI ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI: Evo koliko košta doručak na Kopaoniku

AKO planirate zimovanje na Kopaoniku, ne zaboravite da ponesete svu opremu za skijanje, ali i debele novčanike za popularne restorane koji vrve od gužve.

Doručak sa porodicom ili prijateljima, u zavisnosti od toga šta poručite, koštaće vas između 3.500 i 4.000 dinara.

Dve porcije kajgane koštaju skoro 2.000 dinara, dok mekika sa teletinom košta 940 dinara. Čaša jogurta i flašica soka od pomorandže zajedno će vas koštati 580 dinara.

Ukolio volite da sednete i uveče uživate u ispijanju kuvanog vina ili kafe uz kolač, stići će vam račun nešto viši od 2.000 dinara. Cene u ovom restoranu ne razlikuju se puno u poređenju sa cenama u Beogaradu.

Jedno je sigurno - Kopaonik je uvek bio mesto posebne energije, planina koja te očara čim staneš na stazu. Najbolji skijaši, najbolji instruktori i posetioci iz cele Evrope čine da svaki trenutak na ovoj planini bude nezaboravan.

A kad se skinu pancerice - počinje drugi talas adrenalina: žurke, bendovi, Đ-evi, muzika od jutra do mraka… i onaj osećaj da si deo najveće zimske scene u zemlji. Kopaonik je planina na kojoj je i kafa skuplja, ali i osmeh širi.

