Ekonomija

OD OVIH BROJKI ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI: Evo koliko košta doručak na Kopaoniku

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 22:11

AKO planirate zimovanje na Kopaoniku, ne zaboravite da ponesete svu opremu za skijanje, ali i debele novčanike za popularne restorane koji vrve od gužve.

ОД ОВИХ БРОЈКИ ЋЕ ВАМ СЕ ЗАВРТЕТИ У ГЛАВИ: Ево колико кошта доручак на Копаонику

Foto: Shutterstock

Doručak sa porodicom ili prijateljima, u zavisnosti od toga šta poručite, koštaće vas između 3.500 i 4.000 dinara.

Dve porcije kajgane koštaju skoro 2.000 dinara, dok mekika sa teletinom košta 940 dinara. Čaša jogurta i flašica soka od pomorandže zajedno će vas koštati 580 dinara.

Ukolio volite da sednete i uveče uživate u ispijanju kuvanog vina ili kafe uz kolač, stići će vam račun nešto viši od 2.000 dinara. Cene u ovom restoranu ne razlikuju se puno u poređenju sa cenama u Beogaradu.

Jedno je sigurno - Kopaonik je uvek bio mesto posebne energije, planina koja te očara čim staneš na stazu. Najbolji skijaši, najbolji instruktori i posetioci iz cele Evrope čine da svaki trenutak na ovoj planini bude nezaboravan.

A kad se skinu pancerice - počinje drugi talas adrenalina: žurke, bendovi, Đ-evi, muzika od jutra do mraka… i onaj osećaj da si deo najveće zimske scene u zemlji. Kopaonik je planina na kojoj je i kafa skuplja, ali i osmeh širi.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Brak nije bajka | Željko Mašović | Mislim da je važno

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEDA MI JE ROM: Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi Filip i Brena to znaju, ne smeta im

"DEDA MI JE ROM": Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi "Filip i Brena to znaju, ne smeta im"