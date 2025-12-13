DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU 14. DECEMBAR: Blizance očekuje društveni uspeh, Device svađe u kući, Ribe preispituju svoje poslovne odluke
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 14. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Napet aspekt Neptuna u kući podsvesti i vašeg vladaoca Marsa podstiče vaše iracionalne strahove. Trigon Hirona u vašem znaku i Sunca po podne donosi uspeh na polaganju ispita, putovanjima, sa pravnom dokumentacijom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mars u kući novca u kvadratu s Neptunom, planetom obmana, čini vas sklonim pogrešnim finansijskim odlukama. Pazite kome i šta pričate. Već u popodnevnim satima, poslovna i situacija s novcem kreće nabolje.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sa kvadratom Neptuna u kući karijere i Marsa bićete u situaciji da birate između više mogućnosti kada je reč o poslu, bilo da ste u privatnom ili javnom sektoru. Uspeh preko društvenog angažmana u popodnevnim satima.
Rak (22. 6 - 22. 7)
S Marsom u kući novca dosta zarađujete ali dosta i trošite pa izbegavajte nepotrebne troškove u prepodnevnim satima. Po podne uspostavljate bolju komunikaciju i odnos sa nadređenima i osobama od uticaja.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Budite oprezniji sa finansijama i ako nešto potpisujete bilo da je reč o podeli imovine ili ugovoru. Popodnevni sati donose lepe trenutke u ljubavi, uspeh u inostranstvu, na putovanjima i sa pravnim pitanjima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mars u kući privatnog života pravi kvadrat sa Hironom u kući opasnosti i upozorava na rasprave, svađe i agresiju u porodici, kao i razočaranje u voljenu osobu. Popodnevni sati donose uspeh sa finansijkim poslovima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Neptun u kući posla pravi napet aspekt sa Marsom u kući komunikacija opominjući da pazite šta i kome pričate na radnom mestu. Popodnevni sati donose šanse za mirno rešavanje problema u odnosu sa voljenom osobom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars u kući novca obrazuje kvadrat sa Neptunom, planetom obmana, upozoravaući vas da pripazite na troškove. Ali popodnevni sati donose vam mogućnosti za uvećanje zarade kao i za napredovanje u karijeri.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mars u vašem znaku pod uticajem Neptuna iz kuće privatnog života upozorava na rasprave u porodici zbog vašeg nepotrebnog žrtvovanja. Popodnevni sati donose sreću n ljubavnom planu, popularnost i omiljenost u društvu.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mars u kući ograničenja i Neptun u kući komunikacija čine vas sklonim pogrešnim odlukama. U popodnevnim satima pruža vam se mogućnost da popravite odnos s nekim u porodici ko vam je pravio probleme. Unosite više tečnosti.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Izazovan aspekt Marsa i Neptuna u kućama novca donosi vam finansijske probleme. Ali popodnevni sati donose vam priliku za potpisivanje ugovora o isplativom poslu koji bi mogao da vam obezbedi stabian izvor prihoda.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mars u kući karijere u kvadratu s vašim vladaocem Neptunom u vašem znaku čini vas sklonim preispitivanju nekih poslovnih odluka. Aspekti Hirona u kući novca u popodnevnim satima donose vam finansijski uspeh i dogovor s nadređenima.
