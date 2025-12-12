POZNATO KO JE RANJEN U PUCNJAVI U HERCEG NOVOM: Hitno prevezen u bolnicu
NOVLjANIN Milorad Miki Nikolić ranjen je u Igalu u pucnjavi u petak oko 15 časova.
Prema istim informacijama na njega je pucano u mestu Bajkovina.
Jedan od izvora kazao je Vijestima da je Nikolić bezbjednosno interesantno lice, navodno povezan sa tzv. Meljinskom grupom.
Iz Uprave policije (UP) je zvanično saopšteno da je Nikolić transportovan u medicinsku ustanovu.
- Danas je, oko 14.40 časova, došlo do upotrebe vatrenog oružja u mjestu Bajkovina, Opština Herceg Novi. Povredu od vatrenog oružja u zadobio je M.N, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno - ističe se u saopštenju.
Iz UP su dodali da je o događaju obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
- Policijski službenici preduzimaju operativno taktične mjere i radnje. Izvršena je blokada užeg i šireg lica mjesta. Preduzimaju se intenzivne aktivnosti radi identifikovanja i lociranja lica koje je izvršilo ovo krivično đelo i rasvjetljavanja događaja - kazali su iz UP.
(Vijesti)
