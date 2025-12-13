Crna Gora

PREVRNUO SE GLISER SA TRI OSOBE NA SKADARSKOM JEZERU: Hitne službe odmah reagovale

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 18:35

NADZORNICI Službe zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero danas su spasili tri osobe nakon što su se njihog gliser prevrnuo.

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je saopšteno iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) na Fejsbuku.

- Brzom reakcijom nadzornika Službe zaštite NP Skadarsko jezero danas su spasene i izvučene na sigurno tri osobe. Nakon prijave da je došlo do prevrtanja plovila (glisera) Služba zaštite se odmah uputila na navedenu lokacuju, te brzom reakcijom osobama je pružena pomoć i dovezene su do obližnjeg pristaništa - navodi se u objavi NPCG na Fejsbuku.

NP Skadarsko jezero apeluje na korisnike prostora parka da poštuju pravila ponašanja i poštuju zakonske odredbe koje se odnose na plovidbu i upravljanje plovilima u vodama Crne Gore.

(Vijesti)

