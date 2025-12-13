PREVRNUO SE GLISER SA TRI OSOBE NA SKADARSKOM JEZERU: Hitne službe odmah reagovale
NADZORNICI Službe zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero danas su spasili tri osobe nakon što su se njihog gliser prevrnuo.
To je saopšteno iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) na Fejsbuku.
- Brzom reakcijom nadzornika Službe zaštite NP Skadarsko jezero danas su spasene i izvučene na sigurno tri osobe. Nakon prijave da je došlo do prevrtanja plovila (glisera) Služba zaštite se odmah uputila na navedenu lokacuju, te brzom reakcijom osobama je pružena pomoć i dovezene su do obližnjeg pristaništa - navodi se u objavi NPCG na Fejsbuku.
NP Skadarsko jezero apeluje na korisnike prostora parka da poštuju pravila ponašanja i poštuju zakonske odredbe koje se odnose na plovidbu i upravljanje plovilima u vodama Crne Gore.
(Vijesti)
BONUS VIDEO:
Srpski "Kamov" u AKCIJI gašenja požara u Crnoj Gori! HEROJSKA MISIJA iz vazduha
