KAKVA UTAKMICA U HUMSKOJ: Partizan preživeo Napredak i pobegao Zvezdi pet bodova (FOTO/VIDEO)

PARTIZAN je uspeo nekako da preživi Napredak i pobedi sa 3:2 u 19. kolu Superlige Srbije i veže treći prvenstveni trijumf.

Crno-beli su posle novog uspeha pobegli Crvenoj zvezdi pet bodova, ali aktuelni šampion ima utakmicu manje koju će odigrati u ponedeljak protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

Ništa nakon 45 minut nije slutilo da će izabranici Nenada Stojakovića morati da se pomuče za pobedu, jer su imali prednost od 2:0 zahvaljujući pogocima koje su postigli Ognjen Ugrešić u 36. i Jovan Milošević sa bele tačke u 40. minutu.

Ipak, gosti su odbili da se preddaju, pa su šokirali rivala pošto su u razmaku od tri minuta postigli dva gola. Najpre je u 54. minutu smanjio na 2:1 Miloš Vulić, da bi izjednačenje doneo Andrija Majdevac u 57.

Nekako su domaći fudbaleri uspeli da pronađu način i treći put smeste loptu iza leđa Vladimira Savića. Uradio je to u 68. minutu Nemanja Trifunović. On je prošao po levoj strani i raspalio je po lopti koja se od prečke odbila u gol.

Do kraja utakmice nije bilo mnogo pravih prilika, ali viđen je crveni karton koji je u nadoknadi vremena dobio levi bek Kruševljana Nikola Vukajlović.

Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, Napredak je i dalje na poslednjem 16. mestu sa 12.

Drugo poluvreme: Partizan - Napredak 3:2

90+9' - Kraj utakmice!

90+4' - Drugi žuti karton dobio je levi bek Napretka Nikola Vukajlovića, pa će gosti u preostalih par minuta biti sa desetoricom na terenu.

90' - Utakmica je produžena za sedam minuta.

68' - Kakav meč u Humskoj! Opet vodi Partizan. Probio je po levoj strani Trifunović i zakucao je loptu koja se od prečke odbila u gol.

68' - Posle gužve u kaznenom prostoru rivala, Milošević se našao u idealnoj prilici, ali je sjajno intervenisao Savić.

57' - ŠOK U HUMSKOJ! Opet protiv Partizana pogađa Andrija Majdevac. Izgubili su domaći loptu u opasnoj zoni. Zličić je proigrao Lutovca, a ovaj Majdevca koji je ubacio loptu u praznu mrežu.

54' - JOŠ JEDAN GOL! Vraća se Napredak. Dobru loptu u prostor dobio je Miloš Vulić i bivšem vezisti Zvezde nije bilo teško da iz dobre pozicije postigne gol.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Beogradu!

Prvo poluvreme: Partizan - Napredak 2:0

45' - Završeno je prvo poluvreme!

40' - NOVI GOL! Ekspresnih 2:0 za domaće. Jovan Milošević je bio precizan sa bele tačke.

36' - Vodi Partizan! Ognjen Ugrešić nastavlja golgetersku seriju. Dobio je dobru loptu, dao je sebi for, oslobodio se čuvara i zakucao loptu u mrežu rivala.

29' - Veliku šansu imao je Ugrešić, no sjajnom intervencijom se istakao Savić. Potom je u nastavku akcije odličnom paradom zaustavio i pokušaj Vukotića.

18' - Prvi pokušaj Kruševljana. Iz daljine je tukao Lazar Zličić, ali bio je to lak plen za Marka Miloševića.

16' - Dobar potez Trifunovića, sjajnim driblingom se oslobodio čuvara, a onda je poslao oštru loptu za Roganovića koji nije uspeo da je iskontroliše i nije dobro šutirao.

12' - Trifunović je pokušao iz daljine, no njegov pokušaj je otišao visoko preko gola gostujućeg tima.

6' - Izveo je Partizan prvi korner, ali reagovao je gostujući tim i opasnosti po Savića nije bilo.

1' - Počela je utakmica u Humskoj. Sa centra su krenuli igrači Napretka.

Sastavi timova:

Partizan (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Đurđević, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.

Napredak (4-3-3): Savić – Drobnjak, Bukorac, Miladinović, Hajdin – Miletić, Vulić, Zličić – Lutovac, Bubanj, Majdevac.

Uoči meča:

Izabranici Nenada Stojakovića su vezali dva trijumfa i velika senzacija bi bila ako se taj niz ne produži, pošto u Beograd dolazi ekipa koja je poslednja na tabeli.

Ipak, Napredak je u prošlom kolu konačno pobedio, prvi put posle 31. avgusta i to svakako može da ih podigne pred ovog teško gostovanje.

U prvom meču odigranom pod Bagdalom, Partizan je ubedljivo slavio (7:2). Na tom meču su posebno raspoloženi bili Kostići, Bogdan i Andrej koji su se po dva puta upisali u strelce.

Podsetimo, crno-beli su prvi na tabeli sa 43 boda, imaju dva više od Crvene Zvezde. Napredak je na 16. mestu sa 12.

