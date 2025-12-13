STOJAKOVIĆ POSLE POBEDE PARTIZANA: Najvažnija su tri boda, Napredak ne pripada donjem delu tabele
PARTIZAN je teže nego što se očekivalo pobedio Napredak sa 3:2 u 19. kolu Superlige Srbije. Posle novog trijumfa oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković.
On je istakao da su osvojena tri važna boda, ali je veoma pohvalno govorio i o protivniku.
- Čestitam igračima Napretka na hrabrosti, nije to iznenađenje za mene, jer po sastavu ne pripadaju donjem delu tabele, ako ovako nastave, brzo će se izvući odatle. Ono što je najvažnije za nas su ova tri boda, nemam šta da komentarišem dalje - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".
Nije zadovoljan što je ekipa primila dva gola i to na domaćem terenu.
- Uvek kad primiš golove nije dobro, bolje je da bude 1:0 - istakao je strateg Partizana.
Podsetimo, Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, ima pet više od Crvene zvezde, kao i utakmicu više.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKVA UTAKMICA U HUMSKOJ: Partizan preživeo Napredak i pobegao Zvezdi pet bodova (FOTO/VIDEO)
13. 12. 2025. u 20:30 >> 20:31
TUGA U DOMU ZVEZDANA TERZIĆA: Preminuo otac generalnog direktora FK Crvena zvezda
13. 12. 2025. u 13:23
HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)
13. 12. 2025. u 12:40
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
13. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)