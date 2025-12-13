Fudbal

STOJAKOVIĆ POSLE POBEDE PARTIZANA: Najvažnija su tri boda, Napredak ne pripada donjem delu tabele

Новости онлине

13. 12. 2025. u 20:48

PARTIZAN je teže nego što se očekivalo pobedio Napredak sa 3:2 u 19. kolu Superlige Srbije. Posle novog trijumfa oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković.

FOTO: Ata images

On je istakao da su osvojena tri važna boda, ali je veoma pohvalno govorio i o protivniku.

- Čestitam igračima Napretka na hrabrosti, nije to iznenađenje za mene, jer po sastavu ne pripadaju donjem delu tabele, ako ovako nastave, brzo će se izvući odatle. Ono što je najvažnije za nas su ova tri boda, nemam šta da komentarišem dalje - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".

Nije zadovoljan što je ekipa primila dva gola i to na domaćem terenu.

- Uvek kad primiš golove nije dobro, bolje je da bude 1:0 - istakao je strateg Partizana.

Podsetimo, Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, ima pet više od Crvene zvezde, kao i utakmicu više.

