"BEOGRAD JE GLAVNI GRAD CRNE GORE" Knežević upitao Azemovića: Šta meni dođe moj sin
TOKOM današnje rasprave o saradnji sa dijasporom u crnogorskom parlamentu, poslanik DNP Milan Knežević upitao je ministra dijaspore Mirsada Azemovića „šta meni dođe moj sin“.
„Vrzma mi se ta dilema otkako se rodio. Moje dete rođeno je u Beogradu, oba roditelji crnogorski državljani, ali zato što je rođen u Beogradu, ne može da dobije crnogorska dokumenta. Kada pitam za svog sina, pitam i za desetine hiljade građana Crne Gore koji žive u Srbiji i imaju isti status kao moj sin", rekao je Knežević i upitao: "Je li moj sin dijaspora u Crnoj Gori?“ iz ugla Ministasrtva dijaspore odnosno iz ugla crnogorskih zakona.
"Jesu li ovi ljudi koji žive u Srbiji dijaspora? Šta su oni, jesu li kurdi, neko pleme koje luta Evropom, Malom Azijom ili su građani Crne Gore koje se Crna Gora odrekla iz razloga što se izjašnjavaju kao Srbi", upitao je Knežević.
Beograd je, kazao je Knežević, glavni grad Crne Gore, po onima koji žive u Srbiji, a dolaze iz Crne Gore.
