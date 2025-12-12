RAMPA ZA PODGORICU: Francuska blokirala dva poglavlja u pregovorima Crne Gore sa EU
CRNA Gora će naredne sedmice zatvoriti samo tri od, kako se očekivalo, pet poglavlja, zato što je Francuska blokirala poglavlja 11 i 13 o poljoprivredni i ruralnom razvoju, odnosno ribarstvu.
To su za TVCG potvrdili izvori iz Saveta EU nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica EU u Briselu.
Naredne sedmice Crna Gora će zatvoriti tri poglavlja u pregovorima sa EU i to: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga (tri), slobodno kretanje kapitala (četiri), pravo privrednih društava (šest).
Najavljeno je da će međuvladina konferencija biti odrzana 16. decembra, pre početka Saveta ministara za opšte poslove EU.
