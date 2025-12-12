Crna Gora

RAMPA ZA PODGORICU: Francuska blokirala dva poglavlja u pregovorima Crne Gore sa EU

В.Н.

12. 12. 2025. u 18:50

CRNA Gora će naredne sedmice zatvoriti samo tri od, kako se očekivalo, pet poglavlja, zato što je Francuska blokirala poglavlja 11 i 13 o poljoprivredni i ruralnom razvoju, odnosno ribarstvu.

РАМПА ЗА ПОДГОРИЦУ: Француска блокирала два поглавља у преговорима Црне Горе са ЕУ

Foto: Piksabej

To su za TVCG potvrdili izvori iz Saveta EU nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica EU u Briselu.

Naredne sedmice Crna Gora će zatvoriti tri poglavlja u pregovorima sa EU i to: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga (tri), slobodno kretanje kapitala (četiri), pravo privrednih društava (šest).

Najavljeno je da će međuvladina konferencija biti odrzana 16. decembra, pre početka Saveta ministara za opšte poslove EU.

