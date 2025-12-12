PUCNJAVA U HERCEG NOVOM: Policija blokirala deo grada

U HERCEG Novom, u mestu Bajkovina, oko 14,40 sati u petak dogodila se pucnjava, saopšteno je iz Uprave policije.

Povredu od vatrenog oružja u zadobio je M.N, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja.

Iz policije su kazali da intenzivno rade na rasvetljavanju upotrebe vatrenog oružja u Herceg Novom.

Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno - saopšteno je iz Uprave policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Policijski službenici preduzimaju operativno taktične mere i radnje. Izvršena je blokada užeg i šireg lica mesta. Preduzimaju se intenzivne aktivnosti radi identifikovanja i lociranja lica koje je izvršilo ovo krivično delo i rasvetljavanja događaja, saopšteno je iz Uprave policije.

