JAGODINA – Poljoprivrednici koji budu morali da se zbog rada na njivama kreću tokom policijskog časa dužni su da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na broj telefona 064/88-18-486 za Pomoravski okrug, saopštila je Poljoprivredno savetodavna i stručna služba iz Jagodine.





U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17 do 5 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će one biti sprovedene. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.





Stočari su dužni da zahtev za odobrenje kretanja podnesu na internet adresu http://stocarstvo.registar-uzb.rs/.