PODELJENO 30 KOTLOVA: Mere smanjenja zagađenja vazduha i energetske efikasnosti u Kraljevu

Nastavljajući sprovođenje mera za smanjenje zagađenosti vazduha i poboljšanje energetske efikasnosti, u Kraljevu su uručeni ugovori o donaciji za 30 domaćinstava koja su potpuno besplatno dobila kotlove na pelet.

G.Šljivić

Od ukupno 64 prijave pristigle na Konkurs ovdašnjeg Gradskog veća, komisija je na osnovu kriterijuma, rangiranja i izlaska na teren, odabrala 30 domaćinstava sa teritorije grada na Ibru koja ispunjavaju uslove. Za ovu namenu ukupno je opredeljeno 12,06 miliona dinara, od kojih je je 9,64 obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, a 2,41 kraljevačka lokalna samouprava.

G.Šljivić Uručenje ugovora

- Do sada smo se u porodičnoj kući grejali na drva i ugalj, a zahvaljujući donaciji novog kotla prećićemo na pelet što će biti i zdravije i, nadam se, jeftinije. Ovaj oblik donacije mnogo znači za obične građane koji nisu u mogućnosti da sve sami finansiraju – kaže Ranko Vlajić, jedan od dobitnika novog kotla.

G.Šljivić Ranko Vlajić

Troškove instalacije kotlova snose građani, a iz Odeljenja za zaštitu životne sredine kraljevačke Gradske uprave očekuje da će se ovaj vid uspešne trogodišnje saradnje sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine nastaviti i u narednom periodu.