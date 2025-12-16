KVIZ „ZNAMENITE LIČNOSTI NA DINARSKIM NOVČANICAMA“: Treće mesto za tim Ekonomske škole iz Paraćina
NARODNA banka Srbije organizovala je u Kragujevcu na Ekonomskom fakultetu peto finale kviza „Znamenite ličnosti na dinarskim novčanicama“ za region centralne i zapadne Srbije, koji je namenjen učenicima gimnazija i srednjih ekonomskih i tehničkih škola.
Nadmetanje je okupilo deset ekipa iz ovog dela Srbije, a Ekonomsko-trgovinska škola iz Paraćina osvojila je treće mesto, iza Tehničke škole iz Bajine Bašte i Ekonomske škole iz Požarevca.
Iz paraćinske ETŠ takmičile su se učenice 4/1 odeljenja sa profesorkom Marijom Milošević.
Ovaj neobičan kviz sadrži pitanja o liku i delu znamenitih ličnosti predstavljenih na dinarskim novčanicama kroz istoriju Srbije počev od 1848. godine, kao i pitanja koja zahtevaju detaljno poznavanje karakteristika banknota na kojima su te ličnosti predstavljene.
NBS organizuje ovo takmičenje kako bi srednjoškolci bolje upoznali monetarnu istoriju naše zemlje, uz sticanje novih znanja o važnim ličnostima koje se nalaze na novčanicama.
