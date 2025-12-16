Srbija

VEĆI BROJ PARKING MESTA: Osobama sa invaliditetom na raspolaganju 22 mesta na 16 lokacija

Dušanka Novković

16. 12. 2025. u 09:58

POŽAREVAC – Gradsko Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj u Požarevcu, donelo je rešenje kojim se utvrđuju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom.

ВЕЋИ БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА: Особама са инвалидитетом на располагању 22 места на 16 локација

D.N.

Ukupno su određena 22 mesta na 16 lokacija u užem i širem centru grada. Rešenje o parking-mestima doneto je nakon obraćanja gradskog „Parking servisa“, jer je utvrđeno da ih nema dovoljno za osobe sa invaliditetom i njihove pratioce.

