VEĆI BROJ PARKING MESTA: Osobama sa invaliditetom na raspolaganju 22 mesta na 16 lokacija
POŽAREVAC – Gradsko Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj u Požarevcu, donelo je rešenje kojim se utvrđuju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom.
Ukupno su određena 22 mesta na 16 lokacija u užem i širem centru grada. Rešenje o parking-mestima doneto je nakon obraćanja gradskog „Parking servisa“, jer je utvrđeno da ih nema dovoljno za osobe sa invaliditetom i njihove pratioce.
