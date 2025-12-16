Srbija

„UGRUŠAK“ PRED ČITAOCIMA: Nova knjiga pesama Živorada Nedeljkovića u izdanju KC „Ribnica“

Goran Ćirović

16. 12. 2025. u 11:58

Izdavačka deltnost kraljevačkog Kulturnog centra „Ribnica“ objavila je novu knjigu pesama „Ugrušak“ Živorada Nedeljkovića, jednog od najvećih i najpoznatijih domaćih pesnika, dobitnika najznačajnijih nagrada za književnost.

„УГРУШАК“ ПРЕД ЧИТАОЦИМА: Нова књига песама Живорада Недељковића у издању КЦ „Рибница“

KC Ribnica

Kao dvanaesta zbirka u Biblioteci „Poezija“, najnovija Nedeljkovićeva knjiga predstavlja jedan od dosadašnjih najznačajnijih izdavačkih poduhvata KC „Ribnica“ koji u proseku objavljuje jednu knjigu godišnje.

Izdavačka delatnost ove ugledne ustanove objavila je 2020. godine i Nedeljkovićevu knjigu za decu „Najlepše veštine, a može da se pohvali i objavljivanjem izdanja za najmlađe Milovana Danojlića, Dejana Aleksića i Duška Domanovića, potom dela Branka V. Radičevića, Dimitrija Jovanovića, Zorana Tucakovića, Radoslava Premovića, Rada Erca, Sava Anđelkovića, Srđana Simeunovića Bonaća, kao i knjiga drama Gorane Balančević, Dimitrija Vojnova, Filipa Vujoševića, Dušana Spasojevića, Borisa Velkova i Aleksandra Novakovića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U VRANJU SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE: Usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti
Srbija

0 0

U VRANJU SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE: Usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sazvao je za sutra 97. sednicu Gradskog veća, na kojoj će između ostalog biti razmatrane Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje, za period od 01.01.2025. do 30.09.2025. godine

16. 12. 2025. u 14:58

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!