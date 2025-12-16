„UGRUŠAK“ PRED ČITAOCIMA: Nova knjiga pesama Živorada Nedeljkovića u izdanju KC „Ribnica“
Izdavačka deltnost kraljevačkog Kulturnog centra „Ribnica“ objavila je novu knjigu pesama „Ugrušak“ Živorada Nedeljkovića, jednog od najvećih i najpoznatijih domaćih pesnika, dobitnika najznačajnijih nagrada za književnost.
Kao dvanaesta zbirka u Biblioteci „Poezija“, najnovija Nedeljkovićeva knjiga predstavlja jedan od dosadašnjih najznačajnijih izdavačkih poduhvata KC „Ribnica“ koji u proseku objavljuje jednu knjigu godišnje.
Izdavačka delatnost ove ugledne ustanove objavila je 2020. godine i Nedeljkovićevu knjigu za decu „Najlepše veštine, a može da se pohvali i objavljivanjem izdanja za najmlađe Milovana Danojlića, Dejana Aleksića i Duška Domanovića, potom dela Branka V. Radičevića, Dimitrija Jovanovića, Zorana Tucakovića, Radoslava Premovića, Rada Erca, Sava Anđelkovića, Srđana Simeunovića Bonaća, kao i knjiga drama Gorane Balančević, Dimitrija Vojnova, Filipa Vujoševića, Dušana Spasojevića, Borisa Velkova i Aleksandra Novakovića.
