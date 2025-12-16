U VRANJU SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE: Usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti
Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sazvao je za sutra 97. sednicu Gradskog veća, na kojoj će između ostalog biti razmatrane Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje, za period od 01.01.2025. do 30.09.2025. godine
Takođe, članovi Gradskog veća će razmatrati Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2026. godinu, kao i Predlog rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 150 godina od rođenja Borisava Stankovića.
Sednica Gradskog veća počinje u 8 sati, a nakon održane sednice biće izdato saopštenje.
