U VRANJU SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE: Usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

16. 12. 2025. u 14:58

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sazvao je za sutra 97. sednicu Gradskog veća, na kojoj će između ostalog biti razmatrane Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje, za period od 01.01.2025. do 30.09.2025. godine

Foto: Grad Vranje

Takođe, članovi Gradskog veća će razmatrati Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2026. godinu, kao i Predlog rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 150 godina od rođenja Borisava Stankovića.

Sednica Gradskog veća počinje u 8 sati, a nakon održane sednice biće izdato saopštenje.

