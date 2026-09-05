Politika

SRPSKOG GENERALA ZLIKOVCI NAM VRATILI U KOVČEGU: Snežana Malović potpisala 2011. rešenje o izručenju Ratka Mladića haškim zločincima

Novosti online

05. 09. 2026. u 15:49

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BIVŠI ministar pravde Srbije Snežana Malović potpisala je 31. maja 2011. godine rešenje o izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu.

СРПСКОГ ГЕНЕРАЛА ЗЛИКОВЦИ НАМ ВРАТИЛИ У КОВЧЕГУ: Снежана Маловић потписала 2011. решење о изручењу Ратка Младића хашким злочинцима

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Malovićeva je tada saopštila da je u 15 sati potpisala nalog za izručenje Mladića.

- Izručenje je potvrda da je Srbija opredeljena za dovršetak saradanje sa Hagom - kazala je Malovićeva.

Ratko Mladić je uhapšen teško bolestan, pošto je imao nekoliko moždanih udara. Sa sobom je u pritvor poneo gomilu lekova, do kojih je dolazio kako se snalazio uz pomoć prijatelja, s obzirom na to da nije mogao da ide kod lekara. Tadašnji ministar policije Ivica Dačić izjavio je čak i da je Ratko Mladić bio gladan.

Iako je Mladić bio teško bolestan, što je priznao i sam ministar policije, država Srbija je ipak izručila generala Haškom tribunalu po rešenju koje je potpisala Snežana Malović.

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