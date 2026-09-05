NAJLEPŠE JE KADA IZAĐEŠ PRED LJUDE I VIDIŠ DA ZAJEDNO DIŠETE: Peđa Jovanović priredio spektakl za pamćenje u Niškoj tvrđavi (FOTO)

U PRATNjI svog Big Concert Orchestra Peđa Jovanović je u Niškoj tvrđavj priredio veče za pamćenje, a gromoglasne ovacije na kraju koncerta bile su najbolja potvrda atmosfere koja je vladala tokom čitave večeri.

Foto: Nikola Martinović

Posebno snažna reakcija usledila je tokom balada, kada je Peđa još jednom pokazao zbog čega njegovi koncerti imaju posebnu energiju.

Njegova interpretacija, iskrenost i prepoznatljiva emocija učinili su da Niška tvrđava sinoć bude mesto na kojem se muzika ne samo slušala, već i osećala.

- Najlepše je kada izađeš pred ljude i vidiš da zajedno dišete. Onda shvatiš da pesme više nisu samo tvoje, već pripadaju svima nama. Hvala Nišu što je sinoć pevao sa mnom - poručio je Peđa za "Novosti" nakon koncerta. Foto: Nikola Martinović

Niška tvrđava tako je još jednom bila pozornica velikog muzičkog događaja, a pevač je potvrdio da njegova muzika i emocija imaju snagu da okupe na hiljade ljudi i naprave atmosferu koja se dugo prepričava.

Do kraja godine Peđu očekuje još mnogo nastupa, ali ne smemo zaboraviti da pomenemo i veliki solistički koncert zakazan za 8. mart u Beogradskoj areni sledeće godine.

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