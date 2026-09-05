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NAJLEPŠE JE KADA IZAĐEŠ PRED LJUDE I VIDIŠ DA ZAJEDNO DIŠETE: Peđa Jovanović priredio spektakl za pamćenje u Niškoj tvrđavi (FOTO)

Dušan Cakić

05. 09. 2026. u 17:40

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U PRATNjI svog Big Concert Orchestra Peđa Jovanović je u Niškoj tvrđavj priredio veče za pamćenje, a gromoglasne ovacije na kraju koncerta bile su najbolja potvrda atmosfere koja je vladala tokom čitave večeri.

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ КАДА ИЗАЂЕШ ПРЕД ЉУДЕ И ВИДИШ ДА ЗАЈЕДНО ДИШЕТЕ: Пеђа Јовановић приредио спектакл за памћење у Нишкој тврђави (ФОТО)

Foto: Nikola Martinović

Posebno snažna reakcija usledila je tokom balada, kada je Peđa još jednom pokazao zbog čega njegovi koncerti imaju posebnu energiju. 

Njegova interpretacija, iskrenost i prepoznatljiva emocija učinili su da Niška tvrđava sinoć bude mesto na kojem se muzika ne samo slušala, već i osećala.

- Najlepše je kada izađeš pred ljude i vidiš da zajedno dišete. Onda shvatiš da pesme više nisu samo tvoje, već pripadaju svima nama. Hvala Nišu što je sinoć pevao sa mnom - poručio je Peđa za "Novosti" nakon koncerta.

Foto: Nikola Martinović

Niška tvrđava tako je još jednom bila pozornica velikog muzičkog događaja, a pevač je potvrdio da njegova muzika i emocija imaju snagu da okupe na hiljade ljudi i naprave atmosferu koja se dugo prepričava.

Do kraja godine Peđu očekuje još mnogo nastupa, ali ne smemo zaboraviti da pomenemo i veliki solistički koncert zakazan za 8. mart u Beogradskoj areni sledeće godine.

 

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