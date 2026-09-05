"OVDE MI JE DOBRO I ŽELIM DA OSTANEM!" Strahinja Pavlović produžava ugovor sa Milanom
Izgleda da ćemo još dugi niz godina gledati Strahinju Pavlovića u Seriji A u dresu Milana.
U razgovoru za „Tutosport“ otkrio je da je tokom leta imao ponude, ali da odlazak sa San Sira nije bio njegova želja.
"Ovde mi je dobro i želim da ostanem. Ponuda uvek ima, svakog leta, i to se dešava svim igračima, ali ja nisam želeo da odem. Kada sam prvi put razgovarao sa Amorimom, shvatio sam da sam važan igrač za njega", rekao je Pavlović, u jeku priča o tome da mu je klub pripremio ugovor do 2031, pošto mu aktuelni ističe 2028. Priča se i o unosnijoj saradnji, pošto na osnovu trenutne zarađuje 3 miliona evra godišnje.
Pavlović se osvrnuo i na bolan završetak prethodne sezone, kada je Milan u poslednjem kolu ostao bez plasmana u Ligu šampiona.
"Teško je to objasniti. Ni danas ne razumem šta se dogodilo protiv Kaljarija u poslednjem kolu. Igrali smo kod kuće, pred našim navijačima, protiv ekipe koja je već obezbedila opstanak. Mislim da je sve počelo porazom od Lacija posle pobede u revanšu derbija. Bila je to odlučujuća utakmica da pokušamo da se vratimo u borbu za Skudeto, ali smo izgubili i mislim da je to ostavilo psihološke posledice. Pored toga, mislili smo da nam je plasman u Ligu šampiona praktično siguran i opala nam je koncentracija."
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