Tijana Bošković iskrena posle poraza od Turske: "Nisam bila na svom nivou"

Tijana Bošković ponovo je pokazala koliko joj je stalo do reprezentacije. Nakon bolnog poraza Srbije od Turske u polufinalu, jedna od najboljih srpskih odbojkašica stala je pred novinare iako joj, kao i ostatku ekipe, nije bilo do razgovora.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bez traženja opravdanja, Bošković je priznala da Srbija nije odigrala na nivou koji je bio potreban za plasman u finale.

- Rezultat možda i najbolje pokazuje kako smo igrale. Iskreno, ne znam ni kako smo uspevale da osvojimo po 20 poena u setovima. Nije bilo dobro. Najviše mi je žao zbog toga što znam koliko smo sve želele ovaj meč i koliko smo bile motivisane. Igrati polufinale za svoju zemlju je ogromna čast i upravo zato smo imale dodatnu želju da pružimo maksimum - rekla je Bošković.

Srpska reprezentativka nije pokušavala da odgovornost prebaci na saigračice. Naprotiv, prvo je sebe izdvojila kao nekoga ko nije uspeo da pruži ono što se od nje očekuje.

- Jednostavno, danas ništa nije funkcionisalo. Ono što smo zamislile nismo uspele da sprovedemo na terenu. Pre svega, ja nisam bila na svom nivou, a onda ni cela ekipa nije izgledala kako ume. Međutim, nemamo mnogo vremena za razmišljanje o ovom porazu - iskrena je bila legendarna Tijana.

Srbija već sutra očekuje nova važna utakmica, ovoga puta borba za medalju. Protivnik će biti poznat nakon drugog polufinala, u kojem se sastaju Poljska i Italija.

- Sutra nas čeka najvažniji meč na ovom turniru. Bez obzira na to ko će nam biti protivnik, moramo da se oporavimo i pokušamo da ostavimo današnju utakmicu iza sebe. Ako možemo, moramo što pre da je zaboravimo i da se fokusiramo na ono što nas čeka. Želimo medalju i učinićemo sve da do nje dođemo - za kraj je poručila Bošković.