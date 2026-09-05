LAZOVIĆ „GASI“ SAMO PO SKUPŠTINI!

RADOMIR Lazović optužio je vlast da nije učinila dovoljno tokom požara u Deliblatskoj peščari, dok su se na terenu borile stotine vatrogasaca, vojska, piloti i dobrovoljci.

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Milenko Jovanov podsetio ga je gde je on pokazao svoje „vatrogasno znanje“ – u punoj skupštinskoj sali u kojoj nije bilo požara.

- Tamo gde je požar, tamo vas nema, a po živim ljudima prskate PP aparatom - poručio mu je Jovanov. Pogledajte odgovor koji je Lazovićeve vatrogasne lekcije pogodio pravo u centar.