Politika

LAZOVIĆ „GASI“ SAMO PO SKUPŠTINI!

В.Н.

05. 09. 2026. u 16:16

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RADOMIR Lazović optužio je vlast da nije učinila dovoljno tokom požara u Deliblatskoj peščari, dok su se na terenu borile stotine vatrogasaca, vojska, piloti i dobrovoljci.

ЛАЗОВИЋ „ГАСИ“ САМО ПО СКУПШТИНИ!

Printscreen/youtube/Blic Tv

Milenko Jovanov podsetio ga je gde je on pokazao svoje „vatrogasno znanje“ – u punoj skupštinskoj sali u kojoj nije bilo požara.

 - Tamo gde je požar, tamo vas nema, a po živim ljudima prskate PP aparatom - poručio mu je Jovanov. Pogledajte odgovor koji je Lazovićeve vatrogasne lekcije pogodio pravo u centar.

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