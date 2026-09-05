SERENA I VENUS SE VRATILE NA US OPEN: Sestre Vilijams posle velike borbe eliminisane na startu turnira
ČUVENE sestre Vilijams, Serena i Venus vratile su se na US open, gde su nastupile u dublu.
Ipak, one su odmah završile takmičenje, pošto su na startu turnira izgubile od Hao-Čing Čan i Maje Džoint sa 6:3, 6:7(6), 7:6(7).
Sestre Vilijams imaju zajedno 90 godina - Serena (44), Venus (46). Uprkos tome bile su težak zalogaj za protivnice i malo im je nedostajalo da upišu trijumf.
U odlučujućem trećem setu najpre su propustile tri brejk prilike pri rezultatu 4:4, a potom su u taj-brejku ispustile prednost od 0:5.
Uprkos porazu, lepo je videti da se velike šampionke i dalje takmiče iako su u petoj deciniji života.
Čing Čan i Džoin će u drugom kolu US opena igrati protiv Nikole Fose Huergo i Tamare Korpač.
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