Tenis

SERENA I VENUS SE VRATILE NA US OPEN: Sestre Vilijams posle velike borbe eliminisane na startu turnira

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 12:17

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ČUVENE sestre Vilijams, Serena i Venus vratile su se na US open, gde su nastupile u dublu.

СЕРЕНА И ВЕНУС СЕ ВРАТИЛЕ НА УС ОПЕН: Сестре Вилијамс после велике борбе елиминисане на старту турнира

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Ipak, one su odmah završile takmičenje, pošto su na startu turnira izgubile od Hao-Čing Čan i Maje Džoint sa 6:3, 6:7(6), 7:6(7).

Sestre Vilijams imaju zajedno 90 godina - Serena (44), Venus (46). Uprkos tome bile su težak zalogaj za protivnice i malo im je nedostajalo da upišu trijumf.

U odlučujućem trećem setu najpre su propustile tri brejk prilike pri rezultatu 4:4, a potom su u taj-brejku ispustile prednost od 0:5.

Uprkos porazu, lepo je videti da se velike šampionke i dalje takmiče iako su u petoj deciniji života.

Čing Čan i Džoin će u drugom kolu US opena igrati protiv Nikole Fose Huergo i Tamare Korpač.

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