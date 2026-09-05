Politika

IMAĆE PUNE RUKE POSLA DO IZBORA: Vučić najavio brojne državne obaveze u narednim nedeljama

T.J.

05. 09. 2026. u 14:27

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je do izbora ostalo pedesetak dana i da će podneti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posetama inostranstvu.

ИМАЋЕ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ДО ИЗБОРА: Вучић најавио бројне државне обавезе у наредним недељама

Foto: Novosti

- Imaću mnogo poseta i mnogo važnih stvari koje se države tiču. Imate i nacionalni praznik u međuvremenu 15. septembar, Dan nacionalnog jedinstva i zastave. Pre toga imamo i veliku vojnu vežbu na Pešteru, zatim odlazak u Banjaluku na svečanu akademiju, odlazak u Njujork i govor u Ujedinjenim nacijama i mnogo, mnogo susreta sa svetskim zvaničnicima - rekao je Vučić u Nišu.

On je dodao da će pre toga ugostiti predsednika Uzbekistana, Šavkata Mirzijojeva, kao i da mu najverovatnije predstoji odlazak u Pariz i susreti s francuskim predsednikom, Emanuelom Makronom.

- Onda, kada se vratim, podneću ostavku i biću običan građanin koji ide da razgovara s građanima, s narodom, i da se borim za njihovu podršku i poverenje - rekao je Vučić.

On je povodom danas održane sednice Glavnog odbora SNS u Nišu rekao da će se SNS boriti na predstojećim izborima, ali da će ta borba za njega biti komplikovana zbog brojnih poseta i drugih državničkih poslova u predstojećem periodu.

- Ja sam neko ko je dugo na vlasti i mnogo puta dobijao poverenje naroda, ali naravno da sam vezan i za stranku divnih ljudi, u najvećem delu. Svuda i svako od nas pravi greške i svuda ima kukolja, za stranku koja je promenila Srbiju na bolje i koja je podigla, bukvalno, ovu zemlju kao feniks iz pepela i zahvalan sam na njihovom poverenju. A sad, borićemo se do izbora, ostalo je pedesetak dana - rekao je Vučić.

Vučić je na sednici Glavnog odbora SNS u Nišu izabran za kandadata za premijera i nosioca liste SNS za predstojeće parlamentarne izbore.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Narod dočekao Vučića u Ruskom Selu

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