SNP STAO UZ VUČIĆA Popović poručio: "Naš izbor je jasan"

PREDSEDNIK Srpske narodne partije (SNP), dr Nenad Popović, izjavio je danas da ta partija najsnažnije podržava Aleksandra Vučića na predstojećim izborima i njegovu kandidaturu za predsednika Vlade Republike Srbije.

Foto: Aleksandar Jovanović

- Pružamo najsnažniju podršku kandidaturi Aleksandra Vučića za predsednika Vlade Republike Srbije. Politika koju je vodio u prethodnim godinama donela je Srbiji ekonomski napredak, političku stabilnost i snažniju poziciju u svetu. Uvereni smo da je to put kojim Srbija treba da nastavi - izjavio je on, saopšteno je iz Kabineta ministra bez portfelja Nenada Popovića, zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu u Vladi Republike Srbije.

Ministar je istakao da su ostvareni značajni rezultati, uz rast plata i penzija, smanjenje nezaposlenosti i dinamičan privredni razvoj.

- Iza Aleksandra Vučića stoje rezultati koje građani mogu da vide u svakom delu Srbije. Izgrađene su stotine kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, modernizovane železnice i pokrenut snažan investicioni ciklus, a Srbija je postala regionalni lider u privlačenju stranih direktnih investicija. Posebno veliki rast ostvaren je u oblasti informacionih tehnologija i inovacija, čiji se izvoz danas meri milijardama evra godišnje - naveo je Popović.

Predsednik Narodnjaka je naglasio da su očuvanje državne samostalnosti i zaštita nacionalnih interesa temelj politike te stranke.

- Zalažemo se za slobodnu, snažnu, suverenu i pobedničku Srbiju. Za Srbiju koja sama odlučuje o svojoj budućnosti, čuva Kosovo i Metohiju kao sastavni deo svoje države, snažno podržava Republiku Srpsku, čuva vojnu neutralnost i svoja tradicionalna prijateljstva. Za Srbiju koja čuva svoj narod, veru, tradiciju i nacionalni identitet i koja nastavlja da se ekonomski razvija i državno jača - poručio je Popović.

On je ukazao da su Srbiji potrebni jedinstvo i odgovorno državno rukovodstvo koje ima poverenje naroda i snagu da zaštiti njene interese u vremenu velikih globalnih izazova.

- Aleksandar Vučić je pokazao da ume da vodi takvu Srbiju, da čuva njen mir, slobodu i nezavisnost i obezbedi nastavak ekonomskog razvoja. Naš izbor je jasan – Aleksandar Vučić za predsednika Vlade Republike Srbije i slobodna, snažna, suverena i pobednička Srbija - zaključio je Popović, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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