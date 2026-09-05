ZELENSKI PONUDIO PREKID UDARA NA MOSKVU: Ukrajina spremna da obustavi napade do ponedeljka, čeka potez Putina
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je njegova zemlja spremna da se uzdrži od udara na Moskvu do ponedeljka uveče i da očekuje da će se Rusija takođe uzdržati od udara na Kijev.
Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je upravo razgovarao sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, za koje je rekao da su "danas već počeli da rade sa ruskom stranom", prenosi Ukrinform.
- Od trenutka našeg razgovora, spremni smo da se pridržavamo režima prekida vazdušnih udara na gradove koji su uključeni u proces pregovora. Od sada do kraja današnjeg dana, subote, nedelje i ponedeljka, Ukrajina je spremna da se uzdrži od udara na Moskvu, a očekujemo i da će se Rusi uzdržati od udara na Kijev - kazao je Zelenski.
Tramp je juče najavio da će njegovi specijalni izaslanici Vitkof i Kušner otputovati u Moskvu i Kijev sa predlogom za okončanje rata Rusije i Ukrajine, rekavši da je Vašington razvio novu ideju za mogući mirovni sporazum.
Ranije danas, ruski predsednik Vladimir Putin naredio je da se tri dana ne izvode napadi na Kijev počev od ponoći zbog pripreme i održavanja sastanaka ukrajinskih zvaničnika i američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera u glavnom gradu Ukrajine, kako je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ukrajinski mediji su ranije javili da su ukrajinske oružane snage proglasile prekid vatre od ponoći 5. septembra do 8. septembra. Vitkof i i Kušner su stigli danas u Moskvu, a poslednji put su posetili rusku prestonicu u januaru, kada su razgovarali sa Putinom.
(Tanjug)
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