Iznenađenje na US openu: Ispala deveta teniserka sveta!

DOGODILO se iznenađenje kod teniserki na US openu. Turnir je u trećem kolu završila Elina Svitolina koja je izgubila od Ane Kalinskaje sa 6:3, 2:6, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Meč je počeo neverovatno - viđeno je čak pet uzastopnih brejkova. Do kraja je još jedan napravila Ruskinja i dobila je prvi set. Ukrajinka je u uvodnom delu susreta osvojila jedan gem na svoj servis.

Ipak, uspela je 9. na VTA listi da stabilizuje igru i rutinski dobije drugi set. U tim trenicima je delovalo kao da će uspeti da napravi preokret i trijumfuje.

Kada je Svitolina napravila brejka za 2:3 u odlučujućem setu činilo je da je kraj meča blizu. No, razigrala se 23. teniserka sveta, dva puta je rivalki oduzela servis i slavila je posle jednog sata i 54 minuta.

Ukrajinki da dođe do pobede nije pomoglo ni što je protivnica napravila čak 14 duplih servis grešaka.

Ana Kalinskaja će u osmini finala US opena igrati protiv Amerikanke Eme Navaro.

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