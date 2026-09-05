Tenis

Iznenađenje na US openu: Ispala deveta teniserka sveta!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 08:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOGODILO se iznenađenje kod teniserki na US openu. Turnir je u trećem kolu završila Elina Svitolina koja je izgubila od Ane Kalinskaje sa 6:3, 2:6, 6:3.

Изненађење на УС опену: Испала девета тенисерка света!

FOTO: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Meč je počeo neverovatno - viđeno je čak pet uzastopnih brejkova. Do kraja je još jedan napravila Ruskinja i dobila je prvi set. Ukrajinka je u uvodnom delu susreta osvojila jedan gem na svoj servis.

Ipak, uspela je 9. na VTA listi da stabilizuje igru i rutinski dobije drugi set. U tim trenicima je delovalo kao da će uspeti da napravi preokret i trijumfuje.

Kada je Svitolina napravila brejka za 2:3 u odlučujućem setu činilo je da je kraj meča blizu. No, razigrala se 23. teniserka sveta, dva puta je rivalki oduzela servis i slavila je posle jednog sata i 54 minuta.

Ukrajinki da dođe do pobede nije pomoglo ni što je protivnica napravila čak 14 duplih servis grešaka.

Ana Kalinskaja će u osmini finala US opena igrati protiv Amerikanke Eme Navaro.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače