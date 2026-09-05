"GLAS ZA BILO KOGA DRUGOG JE GLAS ZA BLOKADERE" Vučić otkrio kako će izgledati kampanja: Iznajmio sam jedno kamionče

PREDSEDNIK Srbije i kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić govori za TV Pink iz Niša.

Foto: Printscreen/Pink

Kaže da je govor bio emotivan, i da je on samo običan čovek koji je vezan za stranku divnih ljudi čiji je deo.

- Ta stranka je promenila Srbiju na bolje, zahvalan sam na njihovom poverenju. Borićemo se narednih pedesetak dana. Biće to komplikovana borba, imaću mnogo državnih poseta, biće nacionalni praznik, vojna vežba na Pešteru, zatim Banjaluka, pa odlazak u UN - rekao je on.

Vučić ističe da služba zna da "studenti" znaju da nisu prisluškivani, ali da neće da se bavi takvih stvarima.

- Takvim trikovima su se bavili i u Makedoniji, pa su posle državi promenili ime. To ponavljanje i kopije kasnije uvek liče na farsu. Taj makedonski scenario koji pokušavaju da primene, sve je farsa. Narod je to prozreo, neće proći - rekao je on.

O dočeku koji su mu blokaderi priredili u Nišu, Vučić kaže da se okupilo oko 2,300 onih koji su došli da ga podrže.

- A njih se okupilo ukupno oko 500 ili 600. Kao lude naste su šetali okolo. A policija je izvela jedan dobar trik. Namerno nisu izveli žandarmeriju, već obične policajce, zato što smo znali kakva je taktika. Znaju oni ko je jači, nego je to glumatanje za N1 i Novu S. Njihovi novinari određuju gde ko da ide, gde će koga da slikaju. Da provociraju obične građane, da dođe neko na biciklu da zviždi čoveku u lice, pa da ga ovaj udari, pa da oni snime kad padne... Bukvalno su kao lude naste trčali, a policija razmišlja kako da zaštiti javni red i mir. Sve je nepotrebno zato što imate posla sa nasilnicima - rekao je on.

Foto: Printscreen/Pink

Ljudi moraju da razumeju da blokaderi gube živce, i da znaju da će izgubiti ubedljivo izbore, kazao je Vučić.

- Jedini spas traže u pendreku. Policija nije ništa upotrebila, ali samo jedno pitanje, čemu policija služi? Da radi svoj posao, da ih zaštiti, i njih da zaštiti. Poneli mučenici kartone sa jajima. Oni dovode do toga da jednog dana kada policija sprovede fizičku prinudu, na šta imaju uz vojsku monopol, to im je posao, da država reaguje kada neko sprovodi nasilje. Svi znaju da je laž to što oni pričaju, ali oni navikavaju ljude da policija nikada to ne sme da uradi. Policija to mora da uradi! Ovoga puta nije bilo potrebe, pola njih je otišlo na gej paradu - rekao je on.

Dodaje da N1 i Nova S ruše demokratiju u Srbiji, i da niko nema pravo da prekida bilo šta samo zato što se ne slaže sa nekim.

- Vi imate liberalno anarhističku skupinu, bandu, koja bi da rasturi državu zato što su mnogo razmaženi i lepo žive. Prava pobuna bogatih. Ne buni se sirotinja, već bogati. Zato sam zamolio ljude da spuste loptu, niko to u Srbiji neće. Niko im se nije ni pridružio. Kada dovedete 500 ljudi, a najavljujete mnogo više iz drugih gradova... Neće to ljudi više - kazao je Vučić.

Naglasio je da će SNS bežati i izbegavati tenzije, i da neće uzvraćati nikome.

- Kada napadnete nekoga, kod njih postajete heroj u jednom krugu ludaka, onda dobijete potvrdu o tome sa N1 i Nove S, to je mehur u kome oni žive. To je van svega normalnog, ali mi moramo da pokažemo uzdržanost. Meni se nije dopalo što sam video radost kod naših ljudi kada su pretukli neke blokadere, koji su ih uzgred prvi napali. Ja sam duboko nesrećan zbog toga. Nasilje i siledžijstvo ne smeju biti politika, i zato sam ih danas zamolio. Znam ja gde je većina, ko je snažniji, nemam problem sa time da mi trpimo više - rekao je on.

Dodaje da je nasilje 21. marta 2025. godine najsramotniji dan u istoriji Niša.

- Ostaće zabeleženo crnim slovima u istoriji grada zahvaljujući divljanje blokadera, ali se nikada više Niš neće vratiti u to - kaže Vučić.

Na pitanje kako će izgledati njegova kampanja, rekao je sledeće:

- Iznajmio sam jedno kamionče, kao Tamić što je bio nekada. Strana se otvara sa strane, tu imam sto gde mogu da razgovaram sa narodom. Ja ću da vozim svoj auto, pratiće me to kamionče. Ići ću tako i pričaću sa ljudima, neću imati baš jasan raspored. Velike mitinge održaćemo u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Tu ćemo završiti kampanju, eto im prilike opet, samo će biti mnogo više ljudi - kazao je predsednik.

On dodaje da je predsednik do 25. ili 26. septembra, do povratka iz Njujorka.

- Onda sam običan građanin, druge institucije će tada čuvati državu - rekao je on, i ponovio da će čestitati ako izgubi izbore.

- Tako rade normalni ljudi... Oni koji to nisu ne čestitaju - dodao je.

Predsednik kaže da kada bi danas bili održani izbori da bi ubedljivo pobedila lista SNS.

- Naravno, izborna kampanja je duga i teška. Znam kampanje gde su se stvari menjale, posebno tamo gde su stranci ulagali mnogo novca. Ja sam svestan da idemo protiv spoljnog protivnika, iako građani nisu svesni. Samo razmislite, kada neko uloži milijardu i 300 miliona evra, i to zakonito uplaćeno, njihovim medijima preko 3 milijarde evra za to vreme... Ja sam svestan toga, mnogi u Srbiji nisu - kazao je Vučić.

Neko je uložio šest ili sedam milijardi u rušenje države, i tome je teško se suprotstaviti, dodao je on.

- Zato je svaka laž kod dela ljudi prošla, čak i kada je potpuno ustanovljeno da je u pitanju laž - rekao je predsednik.

Istakao je da ljudi vide rezultate, i da su blokaderi uspeli da izvrše potpunu dehumanizaciju njega.

- Da ljudi misle da stvarno nisam čovek, da imam ljudski oblik samo pojavno... Mali sin ne postoji, on je hologram, veliki sin mi je kriminalac. Šta je uradio? Ćerka mi ima vilu u Berlinu, a zamislite živela u sobi sa četiri drugarice. Grlo mi se stezalo kada sam je ostavio. Ti i takvi lažovi uvek polaze od sebe, ne postoji stvar koju nisu uradili. Ne zaboravite da su govorili da sam ubijao decu u majčinom naručju u Sarajevu, zamislite to. U eri socijalnih mreža gde svaka budala ima pravo na jedan glas, isti glas kao naučnik Stojan Radenović, onda je teško tome se suprotstaviti - kazao je Vučić.

Naglasio je da su energetika, razvoj AI, voda, hrana i vojska ključni u narodnom periodu.

- Moraju ljudi da znaju da je glas za bilo koga drugog glas za blokadere, a ja tu politiku smatram politikom rušenja Srbije i njenih vitalnih interesa. Svi oni, od Jovanovića do Nestorovića, kao što smo videli, uvek će se pridružiti blokaderima. Da su hteli, tražili bi mesta za svoje ljude, a nisu hteli ni da razgovaraju o tome. Niko. U redu, napravili ste izbor, ali je važno da ljudi ne pomisle da su ovo veće patriote, i da neće ići sa blokaderima. Ne, ići će sa blokaderima sigurno - rekao je on.

Na pitanje da li ima energije i snage za sve što dolazi, kaže da ima još više energije i snage nego što je uobičajeno.

- Plašim se samo da mi deo te energije dolazi iz poriva da pobedimo one što su nam toliko zla naneli za ovih godinu i po dana, a ne želim da mi to bude pokretačka snaga. Sada se trudim da nađem pokretačku snagu u ciljevima i velikim stvarima koje treba da uradimo, i da postavimo lestvicu više, a ne u negativnoj emociji i želji da pobedimo one koji su hteli da sruše Srbiju, da mi ubiju decu i da ih tuširaju uranijumom. Hoću da mi uspeh i napredak Srbije budu glavni pokretač - zaključio je predsednik.