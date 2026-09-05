NOVO PORODILIŠTE U NIŠU BIĆE ZA OKO DVE I PO GODINE Vučić: Uložićemo 100 miliona evra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stučnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko dve i po godine.
Vučiću je tokom obilaska rečeno da će to biti jedno od najmodernijih i najlepših porodilišta u Srbiji, koje će imati oko 21.000-22. 000 kvadratnih metara.
- Ovaj heliodrom koji se ovde nalazi biće izmešten sa desne strane tamo, tako da na ovom prostoru, nadam se do kraja godine, krećemo da gradimo. Otvaramo ponude 13. oktobra, i onda nakon toga, ukoliko ne bude bilo tih žalbi, mislim da će to da bude relativno brzo sklapanje ugovora i kamen temeljac - rekao je ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, predstavljajući projekat predsedniku Srbije.
Glišić je dodao da je vrednost projekta oko 10 miljardi dinara i da bi sve moglo da bude gotovo u prvim mesecima 2029. godine. Vučić je rekao da će taj projekat vredeti sa opremanjem oko 100 miliona evra.
Vučić je istakao da će biti angažovani naše arhitekte i stručnjaci i da će radove izvoditi domaće firme.
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