Politika

NOVO PORODILIŠTE U NIŠU BIĆE ZA OKO DVE I PO GODINE Vučić: Uložićemo 100 miliona evra

T.J.

05. 09. 2026. u 09:21

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stučnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko dve i po godine.

НОВО ПОРОДИЛИШТЕ У НИШУ БИЋЕ ЗА ОКО ДВЕ И ПО ГОДИНЕ Вучић: Уложићемо 100 милиона евра

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučiću je tokom obilaska rečeno da će to biti jedno od najmodernijih i najlepših porodilišta u Srbiji, koje će imati oko 21.000-22. 000 kvadratnih metara.

- Ovaj heliodrom koji se ovde nalazi biće izmešten sa desne strane tamo, tako da na ovom prostoru, nadam se do kraja godine, krećemo da gradimo. Otvaramo ponude 13. oktobra, i onda nakon toga, ukoliko ne bude bilo tih žalbi, mislim da će to da bude relativno brzo sklapanje ugovora i kamen temeljac - rekao je ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, predstavljajući projekat predsedniku Srbije.

Glišić je dodao da je vrednost projekta oko 10 miljardi dinara i da bi sve moglo da bude gotovo u prvim mesecima 2029. godine. Vučić je rekao da će taj projekat vredeti sa opremanjem oko 100 miliona evra.

Vučić je istakao da će biti angažovani naše arhitekte i stručnjaci i da će radove izvoditi domaće firme.

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