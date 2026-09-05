DRAMA U IRANU: Razbijena „teroristička ćelija“ koju su, kako tvrdi Teheran, podržavali SAD i Izrael!
IRANSKE bezbednosne snage razbile su terorističku ćeliju koju su podržavale SAD i Izrael u provinciji Sistan i Beludžistan, u zajedničkoj operaciji u kojoj su učestvovali Ministarstvo obaveštajnih poslova, Obaveštajna organizacija Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) i pokrajinska policija.
Baza „Kuds“ Kopnenih snaga IRGC-a saopštila je u subotu da je teroristička grupa identifikovana i da joj je u zajedničkoj operaciji nanet odlučujući udarac. U operaciji su, pored Baze „Kuds“, učestvovali Ministarstvo obaveštajnih poslova, Obaveštajna organizacija IRGC-a u provinciji Sistan i Beludžistan i pokrajinska Komanda za sprovođenje zakona (FARADžA).
Kako je navedeno, operacija je sprovedena nakon obaveštajnog praćenja, a rezultirala je likvidacijom dvojice pripadnika terorističke grupe.
U saopštenju se navodi da je grupa planirala izvođenje terorističkih napada na unapred određene mete u ovoj provinciji.
Prema navodima iranskih vlasti, teroristička ćelija bila je povezana sa „cionističkim režimom“ i „terorističkim režimom SAD“, a nameravala je da izvede terorističke akte u provinciji u koordinaciji sa ratom koji vode SAD.
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