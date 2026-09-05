KRAJ ZA KESIĆA NA NOVOJ S: Novi vlasnik bivših Šolakovih medija poručuje da više neće plaćati interesne grupe
EMISIJA "24 minuta sa Zoranom Kesićem" više se neće emitovati na televiziji Nova S. Adria News Network tim povodom izdala je saopštenje koje prenosimo u celosti.
- Nova realnost na Novoj S podrazumeva da se svaka odluka u ovoj kompaniji donosi i da će se uvek donositi isključivo na profesionalnim i ekonomski racionalnim osnovama.
Od prvog dana takođe smo govorili da nećemo prihvatati pritiske nijedne vlasti niti klijenta. Isto važi i za dobavljače i interesne grupe. Ostajemo pri tom opredeljenju, koje se podjednako odnosi i na pritiske koji se vrše putem javnih kampanja, uključujući kampanje vođene na našim sopstvenim kanalima.
Naše ćutanje prethodnih nedelja nije bilo izraz nezainteresovanosti. Smatramo da upravljačke odluke treba donositi nakon pažljivog razmatranja, a za to je potrebno vreme.
Kao i svako drugo važno pitanje nasleđeno od prethodnog vlasnika, ugovor za emisiju „24 minuta“ bio je predmet analize novog rukovodstva. Odluka ovakvog značaja zahtevala je odgovarajuću analizu troškova i koristi, posebno imajući u vidu da smo upravljanje kompanijom preuzeli pre manje od dve nedelje.
Analiza je sada završena. Emisija je predstavljala jednu od najskupljih stavki u programskoj šemi kanala, sa ukupnim godišnjim troškom većim od pola miliona evra za manje od 30 sati programa godišnje.
Taj iznos ne obuhvata samo honorar voditelja, već celokupnu produkciju emisije u našim studijima, uz korišćenje naše opreme i angažovanje naših zaposlenih. U poređenju sa komercijalnim učinkom emisije, koji je bio marginalan, takav trošak nije moguće opravdati. Zbog toga smo odlučili da ne produžimo ugovor za emisiju.
Razborite investicione i finansijske odluke od suštinskog su značaja za zaštitu budućnosti Nove S i nikada nećemo izbegavati da ih donosimo.
Ta finansijska disciplina u krajnjoj liniji služi očuvanju dugoročne održivosti našeg novinarstva i zaštiti naše sposobnosti da ulažemo u novinare koji ga stvaraju.
To podrazumeva i rešavanje značajnih nesrazmera u načinu na koji su sredstva ranije raspoređivana, kako bi ulaganja u celoj kompaniji bila pravednija, uravnoteženija i usmerena tamo gde mogu da ostvare najveći efekat.
Dok je analiza još bila u toku, spoljni dobavljač odlučio je da o ovom pitanju javno govori, pisanim putem i u programu samog kanala.
Poštujemo njegovu slobodu, ali žalimo zbog takve odluke, naročito zato što ona nije promenila ni brojke ni troškove, a svakako nije uticala ni na konačan ishod.
Uvažavamo zabavnu vrednost emisije i odanost njene publike. Njeni autori najavili su da će nastaviti rad na sopstvenoj platformi i želimo im uspeh. Zahvaljujemo ekipi emisije ’24 minuta’ na njihovom višegodišnjem radu - piše u saopštenju.
Preporučujemo
VUČIĆ RASKRINKAO HAG: Koliko se para nosilo sudijama za presude
04. 09. 2026. u 21:41
VUČIĆ OTKRIO: Neće nas primiti u EU
04. 09. 2026. u 21:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)