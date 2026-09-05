Politika

"PRAVI PONOS DRŽAVE": Građani čestitali Vučiću na svemu što je uradio za Srbiju

В. Н.

05. 09. 2026. u 16:16

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GRAĐANI su na društvenim mrežama čestitali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog svega što je postigao za vreme svog mandata.

ПРАВИ ПОНОС ДРЖАВЕ: Грађани честитали Вучићу на свему што је урадио за Србију

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Okarakterisali su ga kao pravi ponos države i jednu od najsvetlijih tačaka moderne srpske istorije.

Takođe su poručili i da su uvereni da će na isti način voditi Srbiju i sa pozicije premijera. Zahvalili su mu se za sve rezultate,ali i za ono što tek sledi i poručili da Srbija ide napred.

Podsetimo, Vučić je jutros obišao lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš i tom prilikom izjavio da će SNS na predstojećim izborima ubedljivo pobediti.

- Ovde će biti demokratska utakmica. Evo, ja vam sad kažem: pobedićemo ih u Nišu. Mi smo prošli put jedva pobedili, sad ćemo ih pobediti ubedljivije. Ja to vam sad kažem. Sačekaćete mesec i po dana i videćete te rezultate - rekao je.

(24sedam)

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