"PRAVI PONOS DRŽAVE": Građani čestitali Vučiću na svemu što je uradio za Srbiju

GRAĐANI su na društvenim mrežama čestitali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog svega što je postigao za vreme svog mandata.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Okarakterisali su ga kao pravi ponos države i jednu od najsvetlijih tačaka moderne srpske istorije.

Takođe su poručili i da su uvereni da će na isti način voditi Srbiju i sa pozicije premijera. Zahvalili su mu se za sve rezultate,ali i za ono što tek sledi i poručili da Srbija ide napred.

Podsetimo, Vučić je jutros obišao lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš i tom prilikom izjavio da će SNS na predstojećim izborima ubedljivo pobediti.

- Ovde će biti demokratska utakmica. Evo, ja vam sad kažem: pobedićemo ih u Nišu. Mi smo prošli put jedva pobedili, sad ćemo ih pobediti ubedljivije. Ja to vam sad kažem. Sačekaćete mesec i po dana i videćete te rezultate - rekao je.

(24sedam)