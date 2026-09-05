"PRAVI PONOS DRŽAVE": Građani čestitali Vučiću na svemu što je uradio za Srbiju
GRAĐANI su na društvenim mrežama čestitali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog svega što je postigao za vreme svog mandata.
Okarakterisali su ga kao pravi ponos države i jednu od najsvetlijih tačaka moderne srpske istorije.
Takođe su poručili i da su uvereni da će na isti način voditi Srbiju i sa pozicije premijera. Zahvalili su mu se za sve rezultate,ali i za ono što tek sledi i poručili da Srbija ide napred.
Podsetimo, Vučić je jutros obišao lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš i tom prilikom izjavio da će SNS na predstojećim izborima ubedljivo pobediti.
- Ovde će biti demokratska utakmica. Evo, ja vam sad kažem: pobedićemo ih u Nišu. Mi smo prošli put jedva pobedili, sad ćemo ih pobediti ubedljivije. Ja to vam sad kažem. Sačekaćete mesec i po dana i videćete te rezultate - rekao je.
(24sedam)
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