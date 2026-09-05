"MLADIĆ ĆE UĆI U ISTORIJU SRPSKOG NARODA" Guskova: Pisali su mu Rusi iz svih delova Rusije

GENERAL Ratko Mladić je bio veliki vođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, rekla je poznata ruska istoričarka i akademik Jelena Guskova na komemoraciji generalu Ratku Mladiću u Domu Vojske Srbije.

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- Glavne crte njegovog karaktera su čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurna sam da će general ući u istoriju srpskog naroda. U školama, na univerzitetima, proučavaće se njegova biografija - rekla je Guskova na komemoraciji u Beogradu.

Navela je da je on Srbin koji nije izdao ideale srpstva i koji će zauvek ostati u sećanju srpskog naroda.

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- Iz mog iskustva znam da je čovek neobičnog karaktera, snažan - kazala je Guskova.

Poručila je da se Srbi i Rusi ne mogu uništiti zato što će uvek biti, kako je rekla, "pobednici".

- Borićemo se za svoju zemlju uvek. Možda sa greškama, ali pobediti Ruse i Srbe je nemoguće. O generalu Mladiću već se pevaju pesme, pričaju legende. Republika Srpska danas postoji samo zahvaljujući Vojsci Republike Srpske i generalu Ratko Mladiću - poručila je Guskova.

Dodala je da je veliki zadatak bio pred Mladićem i vojskom u otadžbinskom ratu i da su uspeli da ga ispune.

- Danas Srpska postoji, jača je od svih drugih teritorija. Pokazuje svetu kako narod treba da se bori i živi u teškim uslovima - navela je ona.

Dodala je da je general Mladić mnogo pisama dobio iz Rusije dok je bio u Hagu i da je na svako odgovarao.

- Dobijao je pisma iz Sibira, sa Urala iz cele velike Rusije. Pisaćemo i govoriti o njemu i u Rusiji i ovde i u celom svetu. Srbi u celom svetu danas neće spavati spokojno. Hvala što ste ovde, Rusija je sa vama, ruski naučnici su sa vama. Pomoći ćemo u svemu što možemo - rekla je ona.

Sahrana generalu Mladiću je zakazana u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju oko 14 sati. General će biti sahranjen, pored ćerke Ane Mladić. Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Sin generala, Darko Mladić, pozvao je sve poštovaoce i prijatelje generala Mladića da dođu u što većem broju i time odaju poštovanje i poslednji pozdrav nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske i da sahrana prođe dostojanstveno.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahteve da iz humanih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju.

Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su 3. septembra iz Haga u Beograd i prebačeni na Vojnomedicinsku akademiju, gde se radi obdukcija.

(RT Balkan)

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Nemoguće je pobediti Srbe i Ruse: Jelena Guskova na komemoraciji Ratku Mladiću