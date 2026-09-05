VLADA PROMENILA IME ISTORIJSKOG MUZEJA: Sada se zove Srpski istorijski muzej
VLADA Srbije donela je odluku o promeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se ubuduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u Službenom glasniku.
Odluka je doneta na sednici Vlade Srbije 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije prof. dr Đuro Macut.
Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u Registar ustanova kulture s promenom naziva u roku od sedam dana i uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Ova odluka, objavljena u Službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: "Novosti" u Narodnom muzeju
Preporučujemo
AKCIJA „MUZEJA GOLUBAC“: Traže se stare fotografije alasa i „Golubačkog kotlića“
26. 05. 2026. u 10:26
"KULTURNA DIPLOMATIJA OD IZUZETNE VAŽNOSTI" Selaković: Beograd dobija šest novih muzeja
20. 05. 2026. u 14:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)