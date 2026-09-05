VLADA PROMENILA IME ISTORIJSKOG MUZEJA: Sada se zove Srpski istorijski muzej

VLADA Srbije donela je odluku o promeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se ubuduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u Službenom glasniku.

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Odluka je doneta na sednici Vlade Srbije 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije prof. dr Đuro Macut.

Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u Registar ustanova kulture s promenom naziva u roku od sedam dana i uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ova odluka, objavljena u Službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

(Tanjug)

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