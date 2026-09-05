"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića

TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.

Foto Nikola Skenderija

Terzić je u intrevjuu za Meridian sport nedavno govorio o tome da bi, po njegovom mišljenju, za reprezentacije trebalo da igraju samo igračice koje su „pravi državljani“ određene zemlje i koje prethodno nisu nastupale za drugu reprezentaciju. Posebno je kritikovao pravila koja omogućavaju više naturalizovanih igračica u jednoj selekciji, navodeći da Turska trenutno ima tri takve igračice (Vargas, Šinejd Džek, Karatašu).

- Mesec dana nisam ništa govorio. Ovo je prvi put da govorim. Prvi put ovo govorim i svom timu - rekao je predsednik TVF-a, a zatim se osvrnuo na priču o naturalizovanim igračicama.

- Šta je bilo? Kažu, naturalizovane su... Pitam: da li je Bošković možda Srpkinja? Njena sestra je i dalje kapitenka Bosne i Hercegovine. Odakle je Kurtagić?“

Najviše pažnje privukao je njegov komentar o Melisi Vargas, koja je poreklom sa Kube, a od 2021. godine poseduje i srpski pasoš, dok je kasnije dobila tursko državljanstvo i počela da nastupa za reprezentaciju Turske.

- A Vargas? Ako joj je pasoš poslednje večeri još uvek bio srpski, ako si imao takav stav, zašto si joj onda dao srpski pasoš i zašto si se toliko trudio da je dovedeš u taj tim? - nadmen je bio Turčin.

Ustundag je na kraju poručio da ovakva rasprava, po njegovom mišljenju, ne vodi nikuda.

- Dakle, takvim provokativnim izjavama se nigde ne stiže. Mislim da je nama to odgovaralo. Ekipa je na terenu dala najbolji mogući odgovor. - za kraj je rekao predsednik turskog odbojkaškog saveza.

Žestore reči, videćemo koji će biti odgovor Terzića kojem je sada fokus na pripremi meča za bronzanu medalju koji će naše devojke sutra odigrati od 15 časova protiv slabijeg iz duela Italije i Poljske (igra se danas u 18.00).